نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزل الآن تردد قناة ssc الرياضية السعودية لمتابعة مباراة الهلال والإتحاد اليوم الاثنين 23/5/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، عن تردد قناة ssc الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الهلال والإتحاد السعودي في كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي تُقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة والتي تنقل على الهواء مباشرة على قناة scc صاحبة الحقوق الحصرية للدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

قناة scc الرياضية السعودية

إنطلقت مجموعة قنوات ssc الرياضة السعودية، مع بداية الموسم الحالي لكرة القدم، حيث حصلت علي حقوق بث ونقل مباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكافة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتصفيات كأس العالم وكأس السوبر الأسباني لكرة القدم، وهي قناة مجانية غير مشفرة في المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات 2022

وإليكم متابعينًا الأعزاء في جميع أنحاء الوطن العربي ومن المتابعين للكرة السعودية تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة القمة بين الاتحاد والهلال في الدوري السعودي لكرة القدم ” كأس الأمير محمد بن سلمان”، وهي كالتالي:

التردد : 1252.

استقطاب : افقي.

معامل تصحيح الخطا 5/6.

معدل الترميز 27500

تردد قناة SSC على قمر الصناعي عرب سات

التردد: 12417.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موعد مباراة الهلال والإتحاد السعودي اليوم

يلتقي الاتحاد السعودي مع نظيره الهلال في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب الجوهرة المشعة، ومن المقرر أن تنقل المباراة علي قناة ssc الرياضية السعودية وتطبيق شاهد vip الإلكتروني.

جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم

يتصدر الإتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، في الموسم الحالي 2021-2022، برصيد 61 نقطة ويليه في المركز الثاني الهلال برصيد 55 نقطة وإليكم جدول ترتيب الدوري السعودي وهو كالتالي:

1- الاتحاد (61 نقطة).

2- الهلال (55 نقطة).

3- النصر (54 نقطة).

4- الشباب (50 نقطة).

5 – ضمك (42 نقطة).

6- الفيحاء (33 نقطة).

7- أبها (33 نقطة).

8- الفتح (32 نقطة).

9- الإتفاق (30 نقطة).

10- الرائد (30 نقطة).

11- الأهلي (29 نقطة).

12- التعاون (29 نقطة).

13- الفيصلي (29 نقطة).

14- الطائي (28 نقطة).

15- الباطن (26 نقطة).

16- الحزم (17 نقطة).