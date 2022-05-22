شاهد .. من تفضل من الممثلين ؟؟ كريم فهمي أجاب بدون تردد وأختار واحداً بلا منازع .. لن تتخيلوا من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر من تفضل من الممثلين ؟؟ كريم فهمي أجاب بدون تردد وأختار واحداً بلا منازع .. لن تتخيلوا من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدث الفنان كريم فهمي، في وقت سابق عن العديد من الجوانب الفنية والشخصية وكشف عن الفنان المفضل لديه، وكان ذلك خلال رده على أسئلة واستفسارات الجمهور المختلفة عبر خاصية الـ ASK.

وأجاب كريم فهمي، عن الأعمال التي نالت إعجابه خلال شهر رمضان الماضي، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام: مسلسل بطلوع الروح ده اللي عرفت أتفرج عليه ولسا هشوف الباقي ومسلسل الكبير.

وعند سؤاله عن موعد عرض مسلسله الجديد أزمة منتصف العمر الذي انتهى من تصويره، أوضح كريم فهمي: غالبًا في شهر سبتمبر إن شاء الله، وعند سؤاله عن ممثله المفضل أجاب: الزعيم عادل إمام بدون منازع.

وأشار كريم فهمي، إلى أنه كان من المفترض مشاركة الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث فيلم ديدوـ ولكنها اعتذرت لظروف زواجها من أحمد فهمي، معلقًا: أحمد فهمي السبب، وعن إمكانية تقديم جزء تاني من فيلم ديدو، متابعا: لسه بفكر والله، بس ممكن يكون ديدو 2، والفنان علي ربيع يبقى موجود معايا بطل ضمن الأحداث.

وعن مشاركته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل ونحب تاني ليه، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، قال كريم فهمي: عوضي حبيبي وياسمين أختي اللي اتبسط معاها في الشغل وأتمنى نشتغل تاني وتالت.. وأمر طبيعي أي حد يشتغل مع ياسمين عبد العزيز يتكتب بعدها حتى لو عملت ألف بطولة فيه أصول للمهنة.