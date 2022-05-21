نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة .. بالتردد والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة التي تنقل لحظة بلحظة وصول لاعبي النادي الأهلي ونادي إنبي إلى استاد عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر وهو اللقاء المؤجل من الجولة الـ 15 في مسابقة الدوري الممتاز. وتعد مباراة الأهلي اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2022 ميلاديًا من المبارايات المهمة. لذا ننشر موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في ستاد عثمان أحمد عثمان كما ننشر التشكيل المتوقع للنادي الأهلي المصري .

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي اليوم أو كما يبحث عنها الجماهير موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري ستكون مساء اليوم الأحد 21 مايو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر أي الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

مباراة اليوم هي بين النادي الأهلي ونادي إنبي. لذا يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري. حيث تعرض قناة أون تايم سبورتس المصرية مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري.

تردد قناة اون تايم سبورتس

نعرض لقراء المواقع تردد قناة اون تايم سبورتس وذلك قبل بث مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد 21 مايو. وفيما يلي التفاصيل:

تردد قناة تايم سبورتس 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة اون تايم سبورتس 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد نادي إنبي

وضعت بعض التشكيلات المتوقعة قبل بث مباراة النادي الأهلي ونادي إنبي الساعة 9 مساء اليوم الأحد 21 مايو. وهي كما يلي:

يقف في حراسة المرمى: علي لطفي. ويلعب في خط الدفاع كلًا من علي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة. ويلعب في خط الوسط كلًا من كريم فؤاد محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. ويقف في خط الهجوم الاعب بيرسي تاو.

مباراة النادي الأهلي وإنبي

وخلال هذا الموضوع نكون قد كشفنا عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد نادي إنبي وموعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري وتردد قناة اون تايم سبورت الأولى والثانية.