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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عاودة ما تكون أعراض مرض السكري غامضة في البداية، لكن تشكل مستويات السكر المرتفعة في الدم بشكل مستمر تهديدًا إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، ووفقًا لطبيب التجميل الدكتور جون كوين، يمكن أن تظهر علامات منبهة لارتفاع نسبة السكر في الدم على وجهك، بحسب ما ذكر موقع express.

داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة حيث لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تتم معالجته بشكل كافٍ بواسطة الخلايا، في حين أن هذا قد يبدو غير ضار، فإن الأنسولين مكلف بتنظيم نسبة السكر في الدم، فمن الضروري الحفاظ على توازن سكر الدم.

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احذر وانتبه جيدًا.. 3 علامات على الوجه تدل على ارتفاع مستوى السكر في الدم لديك (اكتشفها الآن ولا تتردد)

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في حالة مرض السكري من النوع 2 ، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم هو التهديد الرئيسي، ويمكن أن تظهر علامات ارتفاع السكر في الدم في أماكن مفاجئة في الجسم، مثل الوجه.

وحذر الطبيب جون كوين من أن الجلد هو أكبر عضو في الجسم ولذا فمن البديهي أنه يتأثر بارتفاع مستويات السكر في الدم وخاصة الوجه، مشيرًا إلى أن هناك عدد من العلامات الأخرى التي تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم في الوجه.

كما أوضح، قد يشير الجلد المتقشر على الجفون إلى المضاعفات الخطيرة، فيمكن أن يكون علامة على ضعف السيطرة على مرض السكري لديك وعادة ما يتطور عندما يكون لديك مستويات عالية من الدهون في دمك.

علامة أخرى منبهة هي نتوءات صغيرة صفراء أو حمراء، فأوضح الطبيب كوين: "غالبًا ما تبدو هذه النتوءات مثل البثور، لكن الفرق عن البثور العادية هو أنها ستتحول إلى اللون الأصفر".

وأضاف أنه بالإضافة إلى الوجه، يمكن أن تظهر هذه النتوءات على الأرداف والفخذين وظهر الركبتين والمرفقين.

وأفاد بأنه ستحتاج إلى فحص دم، فكلما تم تشخيص مرض السكري مبكرًا وبدء العلاج كان ذلك أفضل، قائلًا إن العلاج المبكر يقلل من خطر التعرض لمشاكل صحية أخرى.

كيفية السيطرة على مستويات السكر في الدم

وفقًا لموقع Diabetes ، يمكن أن تساعد التمارين في خفض نسبة السكر في الدم والمشي طريقة جيدة لتحقيق ذلك، ويمكن أيضًا أن تؤدي التعديلات الغذائية الصغيرة، مثل شرب الماء، إلى خفض نسبة السكر في الدم.

ويوضح الموقع أن شرب الماء يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من بعض الجلوكوز في الدم.