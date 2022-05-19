نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على نايل سات وعرب سات 2022 لمتابعة أحدث المباريات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق كرة القدم وهواة متابعي المباريات العربية والعالمية الجديدة عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية، حيث تعتبر قناة أبو ظبي من القنوات الرائدة في مجال الرياضة وتغطية أهم البطولات العربية والسعودية خاصة، حيث أن أبو ظبي الرياضية AD Sports هي شبكة قنوات إماراتية تبث برامجها من أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتبع شركة أبو ظبي للإعلام، وقد شهدت تطورا شاملا منذ 13 أكتوبر لعام 2008 حيث حدثت فيها نقلة نوعية في التطور من حيث نوعية وجودة البرامج التي تبثها، وتحديث تقنيات التصوير وبث القنوات أيضا، كما تم تزويد القناة بباقة كبيرة من المحللين الرياضيين والذين يشرفون على الاستديوهات التحليلية عقب كل مباراة، وتحرص شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية AD Sports على شراء حقوق بث ما يجد من بطولات كرة القدم لتقديمها إلى المتابع العربي بشكل مجاني تماما، ونقدم لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على نايل سات وعربسات من أجل متابعة أهم مباريات الساحرة المستديرة لحظة بلحظة.
تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على نايل سات
ويمكن استقبال تردد قناة ابو ظبي الرياضية على قمر النايل سات من أجل مشاهدة مجانية لأحدث الفعاليات والمباريات الرياضية، عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما موضح.
اسم القناة: ابو ظبي الرياضية AD Sports
اسم القمر: نايل سات Nilesat
تردد القناة: 12091
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: SD
تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على عرب سات
كما يمكن استقبال قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على عرب سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على قيم التردد التالي:
اسم القناة: ابو ظبي الرياضية AD Sports
تردد القناة: 11804
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: SD
تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على ياه سات
ويمكن كذلك ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على قمر ياه سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على قيم التردد التالي:
اسم القناة: ابو ظبي الرياضية AD Sports
اسم القمر: ياه سات
تردد القناة: 12054
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: ⅚
الجودة: SD
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على نايل سات وعرب سات 2022 لمتابعة أحدث المباريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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