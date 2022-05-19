نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على نايل سات وعرب سات 2022 لمتابعة أحدث المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق كرة القدم وهواة متابعي المباريات العربية والعالمية الجديدة عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية، حيث تعتبر قناة أبو ظبي من القنوات الرائدة في مجال الرياضة وتغطية أهم البطولات العربية والسعودية خاصة، حيث أن أبو ظبي الرياضية AD Sports هي شبكة قنوات إماراتية تبث برامجها من أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتبع شركة أبو ظبي للإعلام، وقد شهدت تطورا شاملا منذ 13 أكتوبر لعام 2008 حيث حدثت فيها نقلة نوعية في التطور من حيث نوعية وجودة البرامج التي تبثها، وتحديث تقنيات التصوير وبث القنوات أيضا، كما تم تزويد القناة بباقة كبيرة من المحللين الرياضيين والذين يشرفون على الاستديوهات التحليلية عقب كل مباراة، وتحرص شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية AD Sports على شراء حقوق بث ما يجد من بطولات كرة القدم لتقديمها إلى المتابع العربي بشكل مجاني تماما، ونقدم لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على نايل سات وعربسات من أجل متابعة أهم مباريات الساحرة المستديرة لحظة بلحظة.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على نايل سات

ويمكن استقبال تردد قناة ابو ظبي الرياضية على قمر النايل سات من أجل مشاهدة مجانية لأحدث الفعاليات والمباريات الرياضية، عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما موضح.

اسم القناة: ابو ظبي الرياضية AD Sports

اسم القمر: نايل سات Nilesat

تردد القناة: 12091

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على عرب سات

كما يمكن استقبال قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على عرب سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على قيم التردد التالي:

اسم القناة: ابو ظبي الرياضية AD Sports

تردد القناة: 11804

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على ياه سات

ويمكن كذلك ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports على قمر ياه سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على قيم التردد التالي:

اسم القناة: ابو ظبي الرياضية AD Sports

اسم القمر: ياه سات

تردد القناة: 12054

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD