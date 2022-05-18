شاهد .. سألوا فان دام عن الممثل العربي المفضل لديه.. فأجاب على الفور بدون تردد.. لن تصدق من أختار ؟؟

انت الان تتابع خبر سألوا فان دام عن الممثل العربي المفضل لديه.. فأجاب على الفور بدون تردد.. لن تصدق من أختار ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

ولد الفنان العالمي كلود فان دام عام 1960 في مدينة برشام - بروكسل - بلجيكا وحين بدأ في ممارسة لعبة القتال الحر شجعه والده كثيرآ في هذا وذلك لضعف بنيانه .

وكان خجولا جدا لا يلعب مع أقرانه حتى فاز ببطولة العالم في عام 1976 حينها فاز بأسرع ضربه قاضيه وبعدها قام بعمل صالة جمانيزيوم تحمل اسم كاليفورنيا جيم.

في سن الـ 11، انضم فاندام للمركز الوطني للكاراتيه تحت إشراف كلود جويتز في بلجيكا. فاندام تدرب لمدة أربع سنوات وحصل على موضع على فريق الكاراتيه البلجيكي، واصل التدريب في وقت لاحق في الكاراتيه كونتاكت والكيك بوكسينغ من قبل دومينيك فاليرا في سن الـ 15.

وعن الممثلين العرب ورأيه فيهم عبر الفنان العالمي جان كلود فان دام عن رغبته في المشاركة في أعمال سينمائية مصرية أو تصوير أعمال عالمية على أرض مصر.

وقال فنان الأكشن الشهير فان دام في حوار خاص مع «اليوم السابع» إن أول فيلم شاهده في السينما مع والده كان فيلم «لورانس العرب» للفنان المصري عمر الشريف، وهذا ما جعله ينجذب لجو الصحاري، خاصة أنه نشأ في بيئة بها رجال أشداء مثل العرب، مشيراً إلى أنه يفضل عمر الشريف.

وتربط الفنان العالمي فان دام علاقة خاصة بمصر حيث زارها في 2011 احتفالًا بعيد ميلاده الـ51، كما شارك في أحد إعلانات شركات الاتصالات مع الفنان محمد رمضان العام الماضي.

كما نعى الفنان فان دام الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد وفاتها بفيروس كورونا الذي عانت منه قبل وفاتها، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام»، صورة له مع الفنانة رجاء الجداوي، معربًا عن صدمته بعدما علم بخبر وفاتها.

وقال الفنان العالمي في رسالته: «أنا في صدمة، وإنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الفنانة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي».