انت الان تتابع خبر سألوا الراحل عبدالمنعم مدبولي ليه منعت بنتك من التمثيل؟.. فأجاب دون تردد لن تتوقع ماذا قال و وكشف السر ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعتبر الفنان عبدالمنعم مدبولي نجم رمضاني من الطراز الأول، حيث ظل لأعوام النجم الأول للأعمال الرمضانية بأنواعها.

أمل هي ابنته الوحيدة من زوجته نجاة، ولم يكن لمدبولي أسرة فقد توفي والده بينما كان 6 أشهر فقط، وهو ما أثر عليه إيجابيا بحسب ابنته أمل قي عدد من اللقاءات الإعلامية.

وأكدت كذلك أن شخصيته في الواقع هي أقرب لـ"بابا عبده"، في مسلسل "أعزائي الأبناء شكرا"، فكان أبا حنونا يستمع إلى مشكلات أبنائه يحب قضاء وقته معهم، ومعظم وجباته يتناولها في البيت.

رفض مدبولي دخول ابنته الفن، وقال إنه يجب عليها أن تركز على حياة مهنية أخرى، وعملت أمل فترة كمحاسبة ثم تركت العمل لتتفرغ لبيتها وأولادها، وهي رغبة والدها سواء لها أو لأخواتها الشبان.

وأصبحت أمل هي الأكثر ظهورا في الإعلام تتحدث عن والدها وتظهر مقتنياته في القنوات الإعلامية المختلفة، وتتحدث كذلك عن إرثه الفني ليظل ذكر والدها خالدا بفضل ابنته الوفية.