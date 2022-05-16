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عمر شويل - جدة تردد قناة كراميش 2022 بعد تحديث إشارة البث وجميع قنوات الأطفال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث دائما ما تجد ترددات قنوات الأطفال صدي واسع في دول العالم العربي، وخاصة القنوات الفضائية التي تساعد الأسر في تربية الأطفال، فهناك قنوات مخصصة للأطفال تقدم محتوي يهدف إلي تنمية وتثقيف الطفل من الناحية العملية والمهارية بالإضافة لعرض هذه القنوات فقرات تسلية وترفيه للأطفال من بين هذه القنوات موضوعنا اليوم وهو قناة كراميش.

تقدم قناة كراميش الكثير من الفقرات المميزة التي ينتظرها الملايين في العالم العربي، فمن أهم هذه البرامج برنامج كركبة، وبرنامج نجمك سهران، برنامج شمة هوا، برنامج أساليبك، فضلا عن مجموعة الاناشيد التي يتم إذاعتها طوال اليوم سواء كانت اناشيد اسلامية أو اناشيد مرح ولعب للاطفال، كما تقدم القناة العديد من البرامج الكرتونية.

تردد قناة كراميش 2022 بعد تحديث إشارة البث

قناة كراميش الفضائية منذ ظهورها من عدة سنوات وهي تحتل مكانة كبيرة وسط قنوات الأطفال والتي دائما عليها بحث مثل تردد قناة طيور الجنة، وكذلك تردد قناة كرتون نتورك CN Arabia بالإضافة إلي تردد قناة طيور بيبي وطيور العراق وغيرهم من القنوات الفضائية.

معظم هذه القنوات تقدم محتوي تعليمي وفي نفس الوقت ترفيهي متنوع ما بين أغاني وأناشيد وفقرات تعليم الحروف والأرقام للأطفال الصغار، حيث تتضمن فقرات القناة الأحاديث والقصص الإسلامية القصيرة التي تهدف إلي زرع تعاليم الإسلام في أنفس الأطفال، ليس هذا فقط بلا تجد تنوع كبير الفقرات الترفيهية مثل الألعاب وغيره من البرامج المسلية والممتعة.

تحديث تردد قناة كراميش 2022 علي النايل سات

كشفت إدارة قناة الأطفال كراميش الفضائية عن التحديث الجديد للقناة والذي يمكن المشاهد من متابعة ممتعة عن طريق أضافه التردد الجديد كالتالي:

التردد: 11396.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بطوط الجديدة 2022

تتمكن عزيزي القارئ من تحميل التحديث الأخير من تردد قناة بطوط من خلال وضع التردد الجديد كالتالي:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي وميكي كيدز

هناك عمليات بحث كبيرة عن تردد قنوات ميكي فتجد أن تردد قناة ميكي كالتالي (تردد: 11528، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4، استقطاب أفقي، القمر الصناعي نايل سات)، أما عن تردد قناة ميكي كيدز فجاءت كالتالي:

تردد: 11526.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

يمكنكم الآن تنزيل جميع ترددات قنوات الأطفال الحديثة لشهر مايو 2022 وفقا لاخر تحديث لقنوات الأطفال الجديدة.

في الختام لا تتردد في ترك تعليق أسفل هذا المقال تردد قناة كراميش 2022 بعد تحديث إشارة البث وجميع قنوات الأطفال الجديدة.