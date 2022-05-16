نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد بعد التحديثات على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد الذي تم تحديثه مؤخراً من قبل القائمين على إدارة القناة التي تلقي متابعة قوية من ملايين المشاهدين حول العالم وخاصة العالم العربي، حيث يتم بث القناة بلغات عديدة وربما أبرزها اللغة العربية، حيث تقدم القناة محتوي يناسب كافة المراحل العمرية، لذا تحرص الأسرة العربية على وجه الخصوص بالبحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد من أجل متابعة ممتعة لأهم وأفضل القنوات الفضائية التي تهتم بتنمية العقل لدي المتابعين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي أحد أهم القنوات الفضائية التي تقدم أفلام وثائقية نادرة جداً، لا تجدها على أي قناة عربية، يمكنكم الآن استقبال التردد الحديث للقناة ومشاهدة القناة بأعلي جودة والاستفادة من البرامج التي تقدم على مدار 24 ساعة من أفلام عالمية مصورة ومترجمة باللغة العربية، تحكي بعض الروايات والقصص ذات المعنى الحقيقي الذي يمكن للأشخاص الاستفادة منها عبر المواقف الممتعة.

حيث تزايدت عمليات البحث المستمر على كيفية تنزيل التردد الجديد للقناة بعد سلسلة التحديثات الجديدة التي قامت بها إدارة قنوات ناشونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي نايل سات، الأمر بالطبع لا يحتاج منك وقت طويل كي تتمكن من تنزيل احدث ترددات قنوات national geographic.

برامج قناة ناشيونال أبو ظبي

تعد اهم البرامج التي التي تبثها أبو ظبي التي تلقي مشاهدة كبيرة من الكثيرون هي برنامج هندسة عبقرية، أيام عصيبة علي كوكب الأرض، أساطير عالم الجليدي، عمليات نقل عملاقة، صنارة الصيد، بالإضافة إلي البرامج التالية (حقيقة أم زيف، تفجيرات هندسية، أحاجي التاريخ، الحياة البرية، العد التنازلي النهائي للحيوان) وغيرة من البرامج المثيرة المتميزة التي تقوم أدارة القناة بتجديدها بصفة مستمرة حتي لا تفقد المشاهد الذي يداوم علي متابعة القناة بصفة مستمرة، في هذا الجدول سنبين لكم ابرز البرامج التي يتنظرها الملايين من متابعي القناة.

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في صباح يوم الإثنين تبدأ قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي إذاعة الحلقة السادسة من أفضل الطرق لرعاية الكلاب، كما تقوم بإذاعة الحلقة الاولي من (سحر مملكة حيوانات ديزني)، كما تقوم بإذاعة (حرب الممنوعات العصابة)، بالإضافة إلي إذاعة الحلقة الثالثة من مسلسل إعادة تأهيل الكلاب وكنوز مصر المفقودة، كما تقوم بإذاعة الحلقة الرابعة من (القبض على المهربين).

كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنكم الآن تحميل احدث الترددات الجديدة للقناة من خلال استخدام جهاز التحكم عن بعد الريموت كنترول ومن ثم اختيار القائمة الرئيسية للقناة من بعدها عليك بتحديد القمر الصناعي نايل سات أو إذا كنت تريد المشاهدة من قمر صناعي أخر يمكنك الآن تحديد القمر الذي تريده مثل عرب سات أو سهيل سات أو غيره، بعدها ستتطلب عليك كتابة التردد الجديد للقناة ومن ثم معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11226.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكنك أيضاً ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي (تردد: 11804، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4)، كما أعلنت إدارة القناة عن تردد جديد للقناة على القمر الصناعي نايل بالإضافة إلي التردد الموجود حالياً 12467.

قدمنا لكم أخر تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد.