أون تايم سبورت تردد ON TIME SPORTS على نايل سات بعد تحديث إشارة البث

عمر شويل - جدة أون تايم سبورت تردد ON TIME SPORTS على نايل سات بعد تحديث استقبال إشارة البث الذي توقف عند الكثيرين نظراً لبعض التعديلات الجديدة التي تم أضافتها على مجموعة قنوات ON TIME الرياضية في الأيام القليلة الماضية، ونظراً لانتهاء هذه التحديثات أصبح بإمكانك تنزيل الترددات الجديدة لمجموعة قنوات On Time الرياضية، كما يمكنك تحديث التردد الأرضي لقناة TIME Sports لمتابعة المباريات الأفريقية للأندية المصرية الغير مذاعة على القنوات الفضائية المفتوحة.

يوجد 3 قنوات رياضية متفرعة من قنوات ON TIME SPORTS القناة الرياضية الأولي اون تايم سبورت 1 يترأسها في العمل الكابتن أحمد شوبير والكابتن سيف زاهر وهي القناة التي تقوم بنقل جميع مباريات الدوري بصفة مستمرة وتعرض أيضا المباريات الأهم، أما القناة الرياضية الثانية اون تايم سبورت 2 هي القناة التي تقوم بنقل المباريات المتبقية من قناة أون تايم سبورت 1، وأحيانا يتم نقل مباراة للنادي الأهلي على اون تايم 1 ومباراة أخري لنادي الزمالك على قناة أون تايم 2، ويتم تبادل إذاعة المباريات على on time Sports 1 وكذلك on time Sports 2، أما عن قناة أون تايم سبورت 3 فهي القناة التي يتزعمها الكابتن مدحت شلبي ويعرض من خلالها برنامج يا مساء الأنوار هذا البرنامج القديم الذي حظي علي شعبية كبيرة منذ قنوات مودرن سبورت، يقدم من خلال هذا البرنامج فقرات حوارية مع بعض النجوم الرياضية وعرض اخر أخبار الساحرة المستديرة بأسلوب متميز.

ضبط تردد قناة On Time Sports 1

التردد: 10853

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

ضبط تردد قناة On Time Sports 2

التردد: 11861.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

ضبط تردد قناة On Time Sports 3

التردد: 12303.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

البرامج والإعلاميين في قنوات on time sports

هناك الكثير من البرامج الرياضية المتميزة التي تتم إذاعتها على قنوات اون تايم سبورت أهمها ملعب on time sports تقديم الكابتن احمد شوبير والإعلامي سيف زاهر، وبرنامج يا مساء الانوار تقديم الاعلامي مدحت شلبي، برنامج الدرجة الثالثة تقديم الاعلامي إبراهيم فايق، فضلا عن الاستديوهات التحليلية قبل وبعد كل مباريات الدوري والكاس والمباريات الودية للمنتخبات الوطنية.

وصلنا إلى ختام توضيح شرح ضبط أون تايم سبورت تردد ON TIME SPORTS على نايل سات بعد تحديث استقبال إشارة البث.