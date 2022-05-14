نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ابوظبي Abu Dhabi Sports نايل سات 2022 لمشاهدة أهم المباريات الرياضية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من محبي متابعة مباريات رياضة كرة القدم والألعاب الرياضية المتنوعة، عن تردد قناة ابوظبي 1 hd Abu Dhabi Sports على النايل سات 2022 والتي تتميز بكونها تغطي جميع المباريات والبطولات العربية والعالمية بدون الحاجة إلى اشتراك ودفع مبالغ للحصول على مشاهدة جيدة المباراة، تعتبر قناة ابوظبي من أفضل القنوات الرياضية التي تخصصت في مجال الرياضة وبث المباريات سواء العالمي منها أو المحلي، كما تعرض قناة ابوظبي استوديوهات التحليلات الرياضية من أجل مناقشة خطط اللعب وأساليب المباريات، وآخر أخبار وقضايا لاعبي الكرة، وكذلك إذاعة الأنباء حول المباريات الرياضية أول بأول، وتتميز القناة بأنها متاحة للتنزيل على القمرين النايل سات والعرب سات.

تسمى القناة على قائمة القنوات باسم Abu Dhabi Sports وتختص باقة قنوات ابو ظبي الرياضية ببث المباريات الرياضية على مدار الأربع وعشرين ساعة بلا توقف، ويمكن الحصول عليها البث الخاص بها بدون اشتراك وبطريقة مجانية من خلال التردد الخاص بها، ومن البرامج التي تعرضها ما يلي:

برنامج مانتو مان man to man : وهو برنامج حواري من نوع خاص، يهتم باستضافة أهم نجوم الرياضة في العالم العربي واهم شخصيات المجتمع الرياضي الهامة، ويهدف إلى طرح ومشاركة الأفكار المختلفة.

برنامج نحن هنا :ويعد هذا البرنامج تجربة شاملة لعرض جولات صباحية في الفعاليات الرياضية المختلفة، واستعراض الأنشطة بها

برنامج على مسؤوليتي: والذي يفتح أهم ملفات الرياضة المنسية ويناقشها بكل جرأة.

برنامج Recap

تردد قناة ابوظبي Abu Dhabi Sports نايل سات

ومن أجل ضبط تردد قناة ابوظبي Abu Dhabi Sports يرجى ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القمر نايل سات Nilesat

تردد القناة 11526 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 7/8 الجودة SD

تردد آخر لقناة ابوظبي Abu Dhabi Sports نايل سات

اسم القمر نايل سات Nilesat

تردد القناة 11411

معامل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 4/3

الجودة HD

تردد قناة ابوظبي Abu Dhabi Sports عرب سات

اسم القمر عرب سات Arab sat

تردد القناة 11804

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

HD الجودة