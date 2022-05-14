نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الرياضية الأهلي X وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التردد الأرضي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر تردد قناة الجزائرية الرياضية، من الترددات التي حجزت مكانها بين الترددات الرياضية العربية، مثل قناة السعودية الرياضية، قناة المغربية الرياضية 3، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن التردد الأرضي، لمتابعة المباراة التي تقام بين النادي الأهلي ونادي وفاق سطيف، المباراة المؤهلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، والتي تقام اليوم السبت الموافق 14/5/2022، لتحديد الفريق الذي سيتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2022، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نضع بين أيديكم التردد الصحيح للقناة، حتي تتمكنوا من ضبطها والتمتع بمتابعة المباراة.
موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف
يلتقي الليلة كلاً من نادي الأهلي المصري ونادي وفاق سطيف الجزائري، في مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، ويكون ملعب 5 جويلية هو الملعب الذي يستضيف اللقاء، هذا وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 4-0 لصالح النادي الأهلي.
تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضي
|التردد
|11680
|الاستقطاب
|H
|معامل الترميز
|27500
قناة الجزائرية الأرضية
تقوم قناة الجزائرية الأرضية بنقل مباراة الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث ينتظر الملايين من عشاق ومحبي مباريات كرة القدم الإفريقية، نقل المباراة لمتابعتها والتمتع بالمهارات الرياضية التي يمتلكها لاعبي الفريقين، وحازت القناة على نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة، بعد نقلها للعديد من المباريات الهامة التي يشارك فيها المنتخب الجزائري.
قناة الجزائر الرياضية 2022
تقوم قناة الجزائرية الرياضية بنقل ومتابعة أهم مباريات كرة القدم، سواء المحلية أو العالمية، حيث أنه من المعروف عشق جمهور الجزائر للساحرة المستديرة كرة القدم، ويتميز لعيبة الفرق الجزائرية بالمهارات العالية التي تؤهلهم للاحتراف بأكبر الأندية العالمية، لهذا تضع القناة في مقدمة اهتمامها تقديم محتوي رياضي متميز لجمهورها داخل وخارج الجزائر، لتكون الملاذ الأمن والمجاني على مدار الأربع والعشرين ساعة، لمحبي ومتابعي الرياضة بمختلف أنواعها.
تردد الجزائرية الرياضية الفضائية
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11679
|الاستقطاب
|H
|معامل الترميز
|27500
أهم ما تنقله القناة
قامت إدارة القناة على العمل لتحديث ترددها مع بداية 2022، ضماناً لاستمرار بثها بصورة وصوت جيد دون تشويش، حتي تشبع رغبات متابعيها في مشاهدة متميزة لأهم المباريات المنقولة عبر شاشتها، وتعتبر قناة الجزائرية الرياضية بترددها الأرضي، من القنوات التي فرضت نفسها بقوة خاصاً خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، لنقلها المباريات التي تشارك فيها الفرق الجزائرية والتي تكون مقامة على أرضها، فهاتين البطولتين من أكبر البطولات بالقارة السمراء، يتابعها الملايين حول العالم لمشاركة أهم وأكبر الفرق الإفريقية، بمشاركة من أهم نجوم كرة القدم المحترفين في الأندية الأوروبية الكبري.
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