نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأرضية التي أصبحت واحدة من أهم القنوات العربية التي جذبت إليها الملايين أثناء بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، التي فازت بها المنتخب السنغالي على حساب منتخب مصر، ومن هذا الوقت وبدأت إدارة قناة الجزائرية الأرضية القيام بالعديد من التحديثات التي تقدم من خلالها أفضل جودة وافضل محتوي يليق بالمشاهد العربي، وخاصة وان القناة استطاعت أن تحصل على حق إذاعة العديد من المباريات الأفريقية وخاصة المشارك فيها المنتخب الجزائري والأندية الجزائرية سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

نظراً لكون لمطالبة الكثيرون مشاهدة قناة الجزائرية الأرضية بجوده HD على الأقل، قامت إدارة القناة بتغيير تردد قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات لتحسين جودة القناة، لهذا أصبح من اليسير على الجميع إستقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية كالتالي:

التردد 11680. معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الجزائرية الأولي

التردد : 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12577. القناة programme national. معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القناة Algerian tv. التردد 11597. معدل الترميز 22000. الاستقطاب v

التردد 11579. القناة algerie 3. معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد القناة الوطنية الجزائرية الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلى

حصلت إدارة الوطنية الجزائرية اليوم على حق إذاعة مباراة الإياب بين فريقين وفاق سطيف والأهلي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي المصري بنتيجة 4 أهداف دون رد، لذا يمكنكم استقبال التردد الجديد لقناه elwatania tv على القمر الصناعي نايل ومشاهدة المباراة مجانا من خلال إجراء التغييرات التالية:

تردد القناة الوطنية الجزائرية: 10922.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

نذكرم أن توقيت إذاعة مباراة الأهلي المصري وفريق وفاق سطيف في الدور قبل النهائي يوم السبت الموافق 14 مايو 2022 على ملعب 5 جويلية الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ونذكركم أن هناك أكثر من أربع قنوات أفريقية تقوم بإذاعة المباراة.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلي.