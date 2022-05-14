نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري وتردداتها وموعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير كرة القدم المصريين والأفارقة عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري، وذلك في المباراة الحاسمة في إطار دور الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2022، حيث يدخل نادي المارد الأحمر إلى المواجهة متميزا بأفضلية الفوز سابقا في ملعبه بأربعة أهداف نظيفة، وذلك فضلا عن الفوارق الفنية والبدنية مع الفريق المنافس، بينما في المقابل يعمل وفاق سطيف صاحب الأرض على استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تهديد مرمى محمد الشناوي وفرصة إحراز هداف والاقتراب من معادلة النتيجة مع فريق الأهلي، ونعرض لكم فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري، وكذلك موعد المباراة وتفاصيلها المنتظرة.

موعد مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، في يوم السبت القادم 14 مايو عند الساعة التاسعة 9 مساء بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتجري أحداث المباراة في ملعب 5 جويلية في الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

سيتم نقل وقائع مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 في الشرق الأوسط، إلى جانب قناة الجزائرية الأرضية التابعة التلفزيون المحلي الجزائري وإليكم الترددات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات

يمكن متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري مجانا على قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على نايل سات، عبر ضبط الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القمر الصناعي نايل سات Nilesat

اسم القناة Programme National HD

تردد القناة 11680

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على نايل سات

ويمكن متابعة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري على القناة المفتوحة التابعة لشبكة قنوات بي ان سبورت bein sports، عبر ضبط الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القناة بي ان سبورت bein sports

اسم القمر نايل سات Nilesat

تردد القناة 12604

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ ⅔

الجزائرية الأرضية

وقد صرح مختار وريدة سفير مصر في الجزائر عن وصول بعثة فريق النادي الأهلي إلى الجزائر استعدادا لخوض عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام وفاق سطيف الجزائري، وأكد أن الأمن يد قرر السماح لدخول جماهير الأهلي لملعب 5 جويلية الذي يشهد أحداث المباراة بلا تذاكر، في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل كما تعامل الجماهير الجزائرية في مباراة القاهرة، كما أن البعثة المصرية تقيم في فندق من أفضل فنادق الجزائر بجوار ملعب المباراة.