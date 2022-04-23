تغطية حصرية live|| استقبل الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة مجانا اليوم في دوري أبطال آسيا

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عمر شويل - جدة نحن على موعد مع مواجهة قوية من العيار الثقيل في اطار منافسات الحولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا 2022، وهي المباراة القوية التي يدخلها فريق الهلال السعودي ضد نظيره فريق الشارقة الاماراتي، باحثين عن اقتناص ثلاث نقاط هامة في اطار منافسات دور المجموعات لحسم التأهل الى دور الستة عشر من البطولة هذه النسخة، حيث حسم فريق الهلال السعودي رسميا التأهل الى الدور المقبل بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات حتى الآن، واليكم من خلال هذه السطور استقبال الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة مجانا اليوم في دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال ضد الشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا

ومن المقرر ان يتم نقل المواجهة التي تجمع بين الهلال السعودي مساء اليوم السبت ضد نظيره فريق الشارقة الاماراتي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا 2022، من خلال شاشة قناة بي ان سبورت afc المشفرة، كما تنقل المباراة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية التي تقوم بنقل كافة مباريات البطولة بشكلٍ عام، كما اشرت ايضا شبكة قنوات ابو ظبي سبورت اسيا عن نقل المواجهة مباشرة اليوم السبت.

استقبل الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة مجانا اليوم في دوري أبطال آسيا

يمكن متابعة مباراة الهلال السعودي ضد فريق الشارقة الاماراتي مساء اليوم في دوري ابطال اسيا من خلال شاشة قناة SSC السعودية الرياضية من خلال التردد التالي.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات هو 12523، من خلال الاستقطاب العمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على عرب سات هو 12418، من خلال الاستقطاب العمودي، معدل الترميز 27500.

موعد مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا

تنطلق احداث المواجهة القوية التي تجمع بين فريق الهلال السعودي وفريق الشارقة الاماراتي في منافسات دوري ابطال اسيا اليوم السبت الموافق 23 من شهر ابريل، في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.