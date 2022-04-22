نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة CBC سفرة الجديد 2022 على نايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مجموعة قنوات سي بي سي عن تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد على النايل سات والعرب سات، حيث أنها تقدم برامج الطهي المختلفة فهي تعتبر من أهم القنوات في مجال الطبخ التي تذيع برامج متعددة ومتنوعة تنال على أعجاب السيدة العربية واستطاعت أن تكون لها مكانة بين قنوات في العالم العربي، لذلك من خلال موقع ثقفني سنتطلع علي كل معلومات القناة في السطور التالية.

تردد قناة CBC سفرة الجديد

تعتبر قناة سي بي سي سفره من أحد مجموعة قنوات سي بي سي فهي قنوات ترفيه متنوعة تقدم العديد من البرامج والمسلسلات، وكذلك الأفلام القديم منها والحديث، حيث أنها تحقق نسب مشاهدة عالية ولها قاعدة جماهيرية كبيرة لذلك نجد الكثير يرغبون في معرفة تردد قناه السي بي سي سفرة على الجديد علي القمر الصناعي النايل سات وهو على النحو التالي:

تردد 11390

استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

بينما يكون تردد قناة سي بي سي سفرة على الجديد على العرب سات كالاتي :

تردد 11393

استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/ 4

برامج قناة السي بي سي سفرة

تشتهر قناة سي بي سي سفرة على تقديم جميع البرامج التي تخص الطبخ لمتابعيها من كافة الدول، حيث تقدم اشهي الأطباق الشعبية والأطباق العالمية الشهيرة والأكلات التي تتميز بها كل دولة، لكي تستطيع ربات البيوت معرفة مجموعة واسعة من الأصناف بطرق سهلة وبسيطة من خلال تنفيذها عبر الشاشة، كما نهتم بعمل وصفات جديده ومبتكره لكي تساعد ربة المنزل على التنوع والاختلاف ومن أشهر البرامج التي تقدم وقناة سي بي سي سفرة ما يلي: