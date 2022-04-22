نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة CBC سفرة الجديد 2022 على نايل سات وعربسات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت مجموعة قنوات سي بي سي عن تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد على النايل سات والعرب سات، حيث أنها تقدم برامج الطهي المختلفة فهي تعتبر من أهم القنوات في مجال الطبخ التي تذيع برامج متعددة ومتنوعة تنال على أعجاب السيدة العربية واستطاعت أن تكون لها مكانة بين قنوات في العالم العربي، لذلك من خلال موقع ثقفني سنتطلع علي كل معلومات القناة في السطور التالية.
تردد قناة CBC سفرة الجديد
تعتبر قناة سي بي سي سفره من أحد مجموعة قنوات سي بي سي فهي قنوات ترفيه متنوعة تقدم العديد من البرامج والمسلسلات، وكذلك الأفلام القديم منها والحديث، حيث أنها تحقق نسب مشاهدة عالية ولها قاعدة جماهيرية كبيرة لذلك نجد الكثير يرغبون في معرفة تردد قناه السي بي سي سفرة على الجديد علي القمر الصناعي النايل سات وهو على النحو التالي:
- تردد 11390
- استقطاب أفقي
- معدل ترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
بينما يكون تردد قناة سي بي سي سفرة على الجديد على العرب سات كالاتي :
- تردد 11393
- استقطاب أفقي
- معدل ترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/ 4
برامج قناة السي بي سي سفرة
تشتهر قناة سي بي سي سفرة على تقديم جميع البرامج التي تخص الطبخ لمتابعيها من كافة الدول، حيث تقدم اشهي الأطباق الشعبية والأطباق العالمية الشهيرة والأكلات التي تتميز بها كل دولة، لكي تستطيع ربات البيوت معرفة مجموعة واسعة من الأصناف بطرق سهلة وبسيطة من خلال تنفيذها عبر الشاشة، كما نهتم بعمل وصفات جديده ومبتكره لكي تساعد ربة المنزل على التنوع والاختلاف ومن أشهر البرامج التي تقدم وقناة سي بي سي سفرة ما يلي:
- برنامج اتفضلوا عندنا.
- برنامج طبخة ونص.
- برنامج شبكة وصنارة.
- برنامج على قد ألأيد الذي يهتم بتقديم وجبات ذات تكلفة قليلة.
- برنامج الصحة والراحة الذي يهتم بإعداد وجبات صحية للسيدات التي تتبع حمية غذائية للحفاظ على صحتهم.
- و برنامج زي السكر والذي يقدم مجموعة من الحلويات المتنوعة التي تقدم في المناسبات المختلفة.
- بالإضافة إلى برنامج الشيف و برنامج هي وبس.
- كما أنها تقدم برنامج زعفران و فانيلا و برنامج أميرة في المطبخ.
- متقدم برنامج سندوتش وحاجة ساقعة يقدم طريقة عمل الوجبات السريعة التي تنال على أعجاب أطفالنا بطريقه سهله وبسيطه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة CBC سفرة الجديد 2022 على نايل سات وعربسات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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