/693562/بالتردد-5-قنوات-مفتوحة-لمشاهدة-مباراة-الأهلي-والرجاء-بدوري-أبطال-إفريقيا

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة ومصيرية أمام نظيره الرجاء المغربي في إطار مواجهات العودة لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بعد ان حقق المارد الأحمر فوزا في لقاء الذهاب بهدفيين مقابل هدف على ملعب السلام في القاهرة ويرصد دوت الخليج القنوات المجانية المفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي والرجاء.

يبحث العديد من متابعي الكرة الإفريقية بشكل عام والأهلي بشكل خاص عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في إطار مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس في المغرب.

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال إفريقيا

وأعلنت 5 قنوات مفتوحة نقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، إحداهم موجودة على قمر النايل سات والأخرون عبر قمر يوتلسات 9شرق ويرصد دوت الخليج ترددات القنوات التالية.

قناة مراكش الرياضية على النايل سات لمتابعة مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة:

التردد: 11900

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة :

التردد: 11900

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة :

التردد: 11900

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة Arryadia TNT HD (مفتوحة) عبر قمر Astra 3A لمباراة الأهلي والرجاء:

التردد: 11569

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الاهلي

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة.