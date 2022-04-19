الآن إشارة تردد قناة الحياة الحمرا 2022.. مسلسلات شهر رمضان

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يواصل الجمهور البحث عن تردد قناة الحياة الحمرا 2022 مؤخرًا لمتابعة المسلسلات التي تقدمها القناة الفضائية وهي جزيرة غمام ودايما عامر وفي بيتنا روبوت 2 وغيرها.

دوت الخليج يكشف تردد قناة الحياة الحمرا 2022

تردد قناة الحياة الحمرا 2022 نايل سات

يتابع الجمهور والمشاهدين على شاشة قناة الحياة الحمرا الجديد 2022 أجدد المسلسلات والبرامج وخاصة الأعمال الخاصة برمضان 2022 حيث تعد القناة الأولى والرسمية لشبكة قنوات الحياة.

وتعرض قناة الحياة الحمرا 2022 على شاشتها عدد من المسلسلات والبرامج الحوارية والإخبارية والتوك شو وبرامج الطبخ بالإضافة إلى البرامج الدينية والاجتماعية.

وتناسب قناة الحياة الفئات العمرية المختلفة وجميع الأذواق، ويأتي تردد قناة الحياة الحمرا الجديد 2022، هو 12206 الاستقطاب H، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD.

مسلسلات قناة الحياة الحمرا 2022

ويشار أن شاشة قناة الحياة تعرض عدد من المسلسلات في رمضان مثل مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة وعائشة بن أحمد وماجد المصري والذي يعرض يوميًا الساعة 9 مساءً، ويعاد الساعة 6:45 صباحًا ، و12 ظهرًا باليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 لـ هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالي، ويشار أن القناة تعرض أيضًا مسلسل جزيرة غمام لـ مي عز الدين وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين، يوميا في تمام الساعة 10:20 مساءً ويعاد الساعة 2:15 صباحًا، ثم 4:15 مساءً.

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ويعرض أيضًا مسلسل دايمًا عامر للفنان مصطفى شعبان يوميا في تمام الساعة 7:40 مساءً عبر شاشة قناة الحياة الحمرا ويعاد في تمام الساعة 4:15 صباحًا، و8 صباحًا في اليوم التالي، ويشاركه في بطولة المسلسل عدد من النجوم مثل لبلبة وصلاح عبدالله ونضال الشافعي ومحمد ثروت ومحمد محمود وميرنا نور الدين وآخرين.

وفي الأيام العادية خارج السباق الرمضاني يعرض عبر شاشة قناة الحياة الحمرا برنامج الحياة اليوم وبرنامج 4 شارع شريف وبرنامج مطبخ الحياة وغيرها.