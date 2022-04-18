شاهد .. مين الممثل اللي كان نفسك تتجوزيه.. سماح أنور تجيب بدون تردد وبكل جرأة.. من يكون ؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر مين الممثل اللي كان نفسك تتجوزيه.. سماح أنور تجيب بدون تردد وبكل جرأة.. من يكون ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي عن الصلح بين الفنانة سماح أنور والفنان سمير صبري، بعد خصام دام لسنوات.

وكتب الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلا: "بعد سنوات من الخصام، الذي يحدث أحيانا بين أعز الأصدقاء، زارت سماح أنور صديقها الحميم الفنان الكبير سمير صبري".

قبل الخصومة ربطت علاقة وثيقة جداً بين سماح انور وسمير صبري وصلت حد الحب والعشق.

وكشفت سماح أنور في لقاء سابق مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عن حقيقة زواجها من الفنان سمير صبري.

وقالت سماح أنور أنها كانت تتمنى الزواج منه لأنه انسان نبيل وعلى خلق لكن العديد من الأسباب منعت تلك الزيحة منها فارق العمر بينهما.

للآخر كلمة بحبك ولم تكن هناك مشاعر عاطفية متبادلة بينهما من الأساس ولكن مازاد من حدة انتشار الشائعة بحسب تعبيرها هو تعاونهما سويا في أكثر من عمل فني.

وأضافت سماح أنور أنها لم تتحدث إطلاقا هي وصبري عن الزواج والعلاقة بينهما كانت أكبر من الارتباط بكثير