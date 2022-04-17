تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 نايل سات

تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية هو أحد العناوين التي تم البحث عنها بكثرة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تم تغيير تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، وتم ذلك بسبب رغبة القناة في تقديم خدمة بث أفضل وأوضح للمشاهدين كما أن التردد الجديد يقدم جودة مشاهدة أعلى من التردد القديم، تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات المفضلة لدى الكثير من المشاهدين وذلك لأنها تقوم بعرض مجموعة من أفضل البرامج والمسلسلات الجديدة التي تتناسب مع كل الفئات العمرية والأطفال، وسنقوم بعرض التردد الجديد لهذه القناة وكيفية ضبطه.

تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية

بعد أن تم تغيير تردد قناة الفجر الجزائرية حيث أصبح من الصعب ضبط القمر الصناعي لإدخال التردد الجديد لهذه القناة، ولكي يتم ذلك يرجى إتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم بها المشاهد هي إعادة ضبط الطبق على النايل سات وذلك لكي يتم إدخال التردد بشكل صحيح.

ثم يقوم المشاهد في هذه الخطوة بإدخال تردد قناة الفجر الجديد والذي تم الإعلان عنه من قبل القناة وهو 12034 والاستقطاب أفقي.

في هذه الخطوة يقوم المشاهد بإدخال معدل ترميز قناة الفجر الجديد 27500 والضغط على كلمة تم.

بعد ذلك يظهر مربع جديد يتم فيه إدخال معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة الفجر الجديدة 3\4.

أخر خطوة يقوم بها المشاهد وهي البحث عن قناة الفجر الجديدة، وبعد دقائق سيتم إضافة القناة في قائمة القنوات الموجودة.

قناة الفجر الجزائرية 2022