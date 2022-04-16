شاهد .. سألوا الفنانة سماح أنور ليه ترفضي العمل مع محمد رمضان ؟؟ .. فأجابت بدون تردد وكشفت حقيقة نمبر ون الذي لا يعرفها أحد !

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة سماح أنور ليه ترفضي العمل مع محمد رمضان ؟؟ .. فأجابت بدون تردد وكشفت حقيقة نمبر ون الذي لا يعرفها أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

قالت الفنانة سماح أنور، خلال حوارها ببرنامج ضرب نار، مع الإعلامية داليا فؤاد، على قناة القاهرة والناس، أن محمد رمضان نجم كبير في مصر ويستنفذ من رصيده بما يفعله من تصرفات تضر شعبيته. وأضافت: "محمد رمضان نجم كبير فى مصر وبيأخذ من رصيده بتصرفاته ودي قصة الشخصية وكل واحد مسئول عن قصته". وتابعت الفنانة سماح أنور أن محمد رمضان ممثل عظيم لم يستغل بعد واختياراته يجانبه الصواب بصورة كبيرة، متابعة: "محمد رمضان بيختار غلط جماهيريا بس ويعتمد على التنشين الجماهيري". وردت الفنانة سماح أنور، على موقفها من تجسيد شخصية أم محمد رمضان في أعمال فنية، قائلة: " ليه لا معملش الدور مع محمد رمضان ولكن أنا هيبقى عندي تحفظ على الدور شكلا لأني مش هبقى مقنعة وشكلي مش كبير لدرجة أني اجسد أم محمد رمضان".

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