نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة تقدم اسرع تمويل شخصى 5000 ريال فوري بدون كفيل او تحويل راتب اطلب ولاتتردد في المقال التالي

مع زيادة احتياجات ومتطلبات الشهر الكريم من مصروفات ومشتروات للمنزل ولافراد الاسرة تتزايد الاحتياج الى اخذ سلفة فورية وعاجلة وحيث تمتاز سلفة بالكثير من المزايا منها بدون كفيل وبدون تحويل راتب مما يجعل الشخص لايتردد فى الاقدام على طلب سلفة، وسوف نوضح شروط طلب سلفة واهم مزايا سلفة وكيفية التقديم على سلفة من خلال مقالي، وتعد منصة سلفة من أهم المنصات الحكومية المتواجدة في المملكة ، وتقدم المنصة الكثير من التمويلات والقروض الميسرة والفورية للمواطنين بدون كفيل أو تحويل راتب، حيث تحرص منصة سلفة على وضع شروط ميسرة للتمويلات وهذا لتيسير على كافة المواطنين ومن أسرع التمويلات التي قدمها منصة سلفة هو التمويل الشخصي 5000 ريال سعودي والهدف من هذه التمويلات هو تلبية متطلبات و احتياجات المواطنين في مواجهة ظروف الحياة بأطول فترة سدادد. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة: يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

يبدأ عمر المتقدم من 23 عام حتى 60 عام كحد أقصى ولا يزيد عن ذلك

يكون الراتب الشهري بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

وكما يشترط أن يكون مدة خدمة المتقدم في جهة عمله لا تقل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي، 6 أشهر في القطاع الخاص. اهم مزايا تمويل منصة سلفة : لا يحتاج التمويل إلى كفيل أو تحويل الراتب

له هامش ربحي.

ومن مزاياه أسرع تمويل خلال يوم تستطيعين الحصول على التمويل.

ومن مزاياه التمويل وفقاً للأحكام الشرعية الإسلامية.

ومن مزاياه المرونة والتيسير في سداد التمويل.

ومن مزاياه سرعة الاستجابة والرد على طلب التمويل. البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة: بنك الرياض.

مصرف الإنماء.

المصرف الأول.

بنك الاستثمار السعودي.

بنك الجزيرة.

بنك البلاد.

مصرف الراجحي. كيفية الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثم تقوم باختيار ايقونة التمويل الشخصي.

ثم تقوم بتحديد قيمة التمويل التي تريد الحصول عليه.

التأكد من إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم تقوم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم طلب تمويل شخصي.

ثم عليك بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ضرورة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

الضغط على تقديم الطلب.

انتظر سوف يتم الرد عليك بالموافقة وتحويل المبلغ إلى حسابك الشخصي على البنك. عمر شويل - جدة منصة سلفة تقدم اسرع تمويل شخصى 5000 ريال فوري بدون كفيل او تحويل راتب اطلب ولاتتردد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة سلفة تقدم اسرع تمويل شخصى 5000 ريال فوري بدون كفيل او تحويل راتب اطلب ولاتتردد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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