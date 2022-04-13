شاهد .. ليه رفضتي العمل مع عمرو سعد نهائياً ؟؟ .. النجمة سوسن بدر تجيب بدون تردد وتكشف ما فعله معها في الكواليس دون أن يعلم أحد !!

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي العمل مع عمرو سعد نهائياً ؟؟ .. النجمة سوسن بدر تجيب بدون تردد وتكشف ما فعله معها في الكواليس دون أن يعلم أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة سوسن بدر سر اتخاذها قرارًا بعدم العمل مع الفنان عمرو سعد، بعد مشاركتهما في مسلسل يونس ولد فضة، الذي قدمت فيه دور والدته.

وقالت خلال لقائها في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنها ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع عمرو سعد، ولكنه خلال العمل يكون "متنشن"، وعصبي، فلهذا قررت أن يكونا أصدقاء فقط وبعيدًا عن أي عمل.

كما ردت خلال الحلقة على سبب عدم تقديمها بطولة مطلقة مثل الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، مؤكدة أنه لا يمكن تشبيهها بنادية الجندي أو نبيلة عبيد، أو أي فنانة أخرى لأن لهما مكانتهما الفنية الكبيرة.

وأكدت أنها قدمت دور البطولة المطلقة في العديد من الأعمال الفنية بالسينما والدراما ومنها سلام يا صاحبي وغيرها من الأدوار التي قدمتها.

كما ردت على سؤال من يجد شبهة حرام في العمل بالفن، مؤكدة أن من يشعر بوجود شبهة حرام في الفن فليترك المهنة فورًا وليس هذا مقتصرا على الفن فقط ولكن على كل المجالات المهنية، مشيرة إلى أن الفن به أخلاقيات ومبادئ وقيم.