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عمر شويل - جدة نزل حالا تردد قناة اون تايم سبورت وشاهد مباريات الدوري المصري الممتاز بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات، حيث كشفت إدارة مجموعة قنوات ON TIME SPORTS عن مجموعة من التحديثات في الفترة الأخيرة على جميع القنوات من أجل ضمان مشاهدة المتابعين القناة بجودة عالية، لذا نستكشف معكم من خلال هذا التقرير احدث ترددات قنوات on time Sports بعد تحديث إشارة البث.

تردد قناة اون تايم سبورت وشاهد مباريات الدوري المصري الممتاز بجودة HD

يمكن لمتابعي الأحداث الرياضية في مصر والعالم العربي مشاهدة جميع المباريات الرياضية في كافة الألعاب الرياضية على قنوات on time الرياضية، حيث تعرض القناة مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات كأس مصر على قناة أون تايم سبورت 2، وقناة اون تايم سبورت 1، كما تنقل القناة جميع مباريات دوري كرة اليد والسلة والطائرة على قناة on time Sports 3، لهذا يمكنكم الآن ضبط تردد القنوات الرياضية الثلاث كما يلي.

تردد On Time Sports 1

تردد قناة أون تايم سبورت 1: 11861. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة on time Sports 2

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة On Time Sports 3

التردد الجديد: 12303. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. القمر الصناعي: نايل سات.

مباريات اليوم على أون تايم سبورت

مباراة الزمالك × بيراميدز تذاع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 6 ابريل 2022، على قناة on time Sports 2.

مباراة الأهلي × الإتحاد تقام المباراة فى نفس توقيت مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء السادس من أبريل على قناة أون تايم سبورت 1.

وصلنا لختام شرح موضوعنا هذا عن تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت وشاهد مباريات الدوري المصري الممتاز بجودة HD.