نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سي بي سي سفره الجديد على النايل سات والعرب سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سي بي سي سفره على النايل سات والعرب سات 2022 تعتبر هذه القناة من أكثر القنوات المشهورة والتي توجد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وتقوم بتقديم العديد من البرامج الهامة من أهمها برامج الطبخ والطهي حيث تقوم ببث البرامج الخاصة بها منذ أكثر من 10 سنوات وحازت على إعجاب الملايين من الأشخاص حول الوطن العمل لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة طريقة تنزيل تردد قناة سي بي سي سفره الجديد.

تردد قناة سي بي سي سفره الجديد

بعد أن تم تغيير تردد هذه القناة التي تقوم بعرض أفضل البرامج المميزة التي تتعلق بالطهي بجانب وجود أكبر و أشهر الطباخين الذين لديهم مهارات كبيرة في طهي الأكلات العربية والعالمية وكذلك الحلويات بجميع أنواعها يمكنكم ضبط وتنزيل هذا التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم وهو كالآتي،

التردد 11390

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز 27500

تردد قناة سي بي سي سفرة على عربسات

تردد قناة سي بي سي سفرة على عربسات يمكنكم بكل سهولة ضبط وتنزيل هذا التردد لمشاهدة القناة على مدار 24 ساعة بدون حدوث تقطع للبث و الإرسال عند مشاهدة هذه القناة واليكم التردد كالآتي،

التردد 11393

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 34

مجموعة قنوات سي بي سي

مجموعة قنوات سي بي سي تعتبر هذه القناة من أكثر القنوات الترفيهية التي تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة ويهتم بها الكثير من السيدات لأنها تقوم بتقديم أشهى الأكلات بطريقه مميزة وجميله حيث تضم هذه القناة منها العديد من القنوات قناة سي بي سي وأيضا سي بي سي دراما وكذلك يوجد سي بي سي سفره وكل قناة يوجد لها تخصص محدد.