نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط 2022 على النايل سات والطريقة الصحيحة لتثبيتها على أجهزة الريسيفر في المقال التالي
تردد قناة بطوط 2022 ، كثرت عمليات البحث في الفترة الحالية لمعرفة تردد قناة بطوط للأطفال، حيث يبحث كافة الآباء والأمهات عن تردد القناة التي تقدم العديد من البرامج المخصصة للأطفال من محتويات متميزة رائعة، ويمكن تنزيلها بكل بساطة على النايل سات مجانًا بدون الحاجة لدفع أي رسوم للاشتراك، وذلك يبحث عنها الملايين من الأفراد الذين يفضلون المحتوى الذي تقدمه القناة، لأنها تراعي جيدًا الأخلاقيات والعادات الإسلامية الحسنة وتقوم بنشر كل ما يخص الأطفال من برامج وأغاني ببساطة وسلاسة يتقبلها الطفل ويتمكن من الاستفادة منها.
تردد قناة بطوط 2022
تعد قنوات بطوط من أهم القنوات التي تقدم محتوى مميز للأطفال، حيث أنها تقدم محتوى مميز يستهدف الأطفال من خلال الأغاني التعليمية التي يتم بثها على القناة، بالإضافة إلى أنها تقدم مجموعة كبيرة من الأفلام المدبلجة بالعربية، وهذا جعل الآباء يبحثون عن تردد القناة لتنزيلها على الريسيفر، ويمكن ضبط التردد الخاص بها عن طريق إدخال تردد 11594 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3، ثم الضغط على بحث لتعمل القناة على الريسيفر.
كيفية تنزيل قناة على الريسيفر
يمكن تحميل قناة بطوط عبر الريسيفر الخاص بالأشخاص عن طريق إتباع الخطوات التالية :
- الضغط على زر القائمة على الريموت كنترول.
- الضغط على تثبيت.
- اختيار أيقونة الترددات.
- الضغط على الزر الأخضر أعلى الريموت لإضافة التردد.
- سوف تظهر قائمة على الشاشة يمكن عن طريقها كتابة التردد الخاص بالقناة ومعامل الاستقطاب والترميز.
- الضغط على كلمة أوك أسفل الريموت كنترول.
- اختيار الزر الأزرق من الريموت للبحث على القنوات التي تم تنزيلها.
- يجب الانتظار لبعض الوقت حتى يتم تحميل القنوات.
- الضغط على موافق لتحميل القناة.
- اختيار زر خروج من الريموت كنترول للخروج من القائمة.
أهداف قناة بطوط
تهدف قناة بطوط إلى تقديم مجموعة من البرامج السهلة والبسيطة التي يمكن عن طريقها المساعدة في تنمية مهارات الأطفال وتثقيفهم، فتلك القناة لها دور إيجابي قوي في الحفاظ على الطفل في بيئة صالحة، فهي تراعي جيدًا كل ما تقدمه على شاشتها من برامج وأغاني خاصة بالطفل فيما يتماشى مع العادات والقيم الإسلامية المتبعة في المجتمعات الشرقية وهذا ما يجعل الأهالي يشعرون بالاطمئنان من ترك أبنائهم أمامها دون خوف مما يعرض على شاشتها.
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