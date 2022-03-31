شاهد .. مين من أزواجك الـ 4 ندمتي على الزواج منه؟ أنغام تجيب دون تردد وتكشف السر المخفي للعلن .. لن تتوقع من يكون !

انت الان تتابع خبر مين من أزواجك الـ 4 ندمتي على الزواج منه؟ أنغام تجيب دون تردد وتكشف السر المخفي للعلن .. لن تتوقع من يكون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

احتفلت الفنانة أنغام مؤخراً بعيد ميلادها الـ 50، وتعد واحدة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

ولدت أنغام بمحافظة الأسكندرية في 19 يناير 1972، ويبلغ عمرها اليوم 50 عامًا، ونشأت في أسرة فنية فوالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان، الذي كان سببًا في دخولها الوسط الفني، وعمها هو الفنان الراحل عماد عبد الحليم.

عُرفت أنغام في البدايات بتقديمها للأغاني الكلاسيكية والطربية القديمة، فغنّت في عدّة حفلات لكل من كوكب الشرق أم كلثوم وليلى مراد والكثير من الأساطير الكلاسيكية القديمة، إلا أنها سرعان ما غردت خارج السرب الكلاسيكي، وبنت شخصيتها الفنية المستقلة.

زيجات أنغام تزوجت أنغام 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف، وأنجبت منه ابنها "عمر" ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي" وأنجبت منه طفلها الثاني "عبد الرحمن" وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

وردا على سؤال حول الشخص الذي ندمت على الزواج منه قالت أنغام أنها تنازلت عن كلّ حقوقها المادية من نفقة ومؤخّر ومتعة مقابل طلاقها من الشلبي، مؤكدة أنها تندم على الزواج به.

وتزوجت سراً من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.

وكان زواجها من أحمد إبراهيم سببًا رئيسيًا في القطيعة بينها وبين صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري، لأن أحمد إبراهيم كان متزوجًا من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة، حيث وصفت النجمة السورية أنغام بأنها "خرابة بيوت"، وفي المقابل أكدت أنغام أنها لم تكن صديقة مقربة لأصالة كما زعمت، وأنهما مجرد زميلتين في المهنة ومن المستحيل التصالح معها مرة أخرى.