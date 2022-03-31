شاهد .. هل محمد صلاح و مصطفى محمد سبب خسارة مصر؟.. النجم رضا عبدالعال يجيب بدون تردد ويكشف السر المخفي عن الجميع !!

انت الان تتابع خبر هل محمد صلاح و مصطفى محمد سبب خسارة مصر؟.. النجم رضا عبدالعال يجيب بدون تردد ويكشف السر المخفي عن الجميع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

هاجم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق مدرب المنتخب المصري لكرة القدم كارلوس كيروش، وحمله مسؤولية الهزيمة أمام السنغال بسبب اختياراته الخاطئة.

وقال رضا عبد العال خلال استضافته في برنامج "البريمو" تقديم الإعلامي محمد فاروق عبر قناة النهار : حظ سيئ لمصر كلها خسرنا أسهل فرصة للوصول إلى كأس العالم، وإرادة ربنا لم تكن معنا بسبب الظلم الذي حصل.

وأضاف : ما تفسير إشراك رامي ربيعة في مباراة مصيرية، وهو لا يلعب أساسيا في الأهلي والنادي بصدد الاستغناء عنه؟ هذه نقطة ضعف يجب أن يحاسب كيروش عليها.

وتابع : عمر جابر قلنا قبل المباراة الماضية إنه يبحث عن ثغرة للهروب من المباراة والخروج في تغيير، واليوم هو المتسبب في "الفاول" فكيف حدثت إصابته.

وتساءل رضا عبد العال عن سر عدم البدء بإمام عاشور وعمر كمال، وعدم إشراك زيزو وقفشة.

‎وأكمل : هذا يدل على أن المدرب ضايع فنيا، وأهم شيء بالنسبة له عدم دخول هدف في مرماه، وفرقة السنغال أسماء على الفاضي، ولا أحد يحمّل صلاح أو مصطفى محمد النتيجة.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال، في لقاء العودة على ملعب عبدالله واد في العاصمة السنغالية داكار بهدف دون رد، أحرزه حمدي فتحي بالخطأ في مرماه، قبل أن تذهب المباراة للأشواط الإضافية وركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 3 - 1.