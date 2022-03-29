نزل الآن تردد قناة On Time Sports وشاهد مباراة مصر والسنغال اليوم

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عمر شويل - جدة تردد قناة On Time Sports وشاهد مباراة مصر والسنغال اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، التي يترقبها الملايين من الوطن العربي الذي يحجز على تذكرة العبور إلي مونديال قطر 2022، حيث لم يتبقى على حلم صعود المنتخب الوطني المصري سوي خطوة واحدة وهي أما بالتعادل مع المنتخب السنغالي أو الفوز أو الهزيمة بفرق هدف واحد، حيث كان نتيجة المباراة الأولي بين الفريقين انتهت بفوز مصر بهدف احرزه المدافع السنغالي في مرماه.

تردد قناة On Time Sports وشاهد مباراة مصر والسنغال اليوم

يمكن للمتابعين من كافة أنحاء العالم استقبال التردد الجديد لمجموعة قنوات On Time Sports الناقلة للمباراة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين المنتخب الوطني المصري والمنتخب السنغالي والتي يتم إذاعتها على الترددات التالية لقنوات On Time Sports كالتالي:



القناة: on time Sports 1.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

للمرة الأولى تعلن قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباراة على القناتين الأولي والثانية من قنوات أون تايم سبورت وذلك بتقديم 4 معلقين رياضين أبرزهم منهم مدحت شلبي، محمد الكوليني، بلال احمد علام، والذين يقدمون أداء رائع في التعليق الرياضي، لذا يستطيع المشاهد العربي من أي مكان اختيار المعلق واختيار القناة للاستمتاع بمشاهدة المباراة، التي تنقل على قناة أون تايم سبورت 2 على التردد الجديد كالتالي.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11861 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورتس 3

فيما تعد التردد الأخيرة من ترددات قنوات on time Sports كالتالي:

التردد: 12303.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

توقيت مباراة مصر والسنغال اليوم

موعد مباراة مصر والسنغال بتوقيت مصر الساعة 7.

توقيت المباراة بتوقيت السعودية الساعة 8 مساءا.

موعد المباراة بتوقيت الإمارات الساعة 9 مساءا.

التشكيل المتوقع لمباراة الليلة بين مصر والسنغال

يتوقع الكثيرون من الرياضيين أن يبدأ المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش أن يبدأ مباراة العودة بتأمين دفاعي قوي يتمثل في التالي:

الدفاع: على جبر نجم بيراميدز، ياسر إبراهيم نجم الأهلي، أحمد فتوح، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي.

الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، ترزيجية.

حارس مرمى: الشناوي.

وصلنا للنهاية في شرح كيفية ضبط تردد قناة On Time Sports وشاهد مباراة مصر والسنغال اليوم.