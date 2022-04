نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة الناقلة لمباراة مصر والسنغال المؤهلة لكاس العالم ٢٠٢٢م في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة الناقلة لمباراة مصر والسنغال المؤهلة لكاس العالم ٢٠٢٢ التي يبحث عنها الكثيرون لمعرفة مصير المنتخب بالتأهيل والصعود للمونديال لكاس العالم ٢٠٢٢م بدولة قطر وانه سوف يتم أذاعه المباراة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢م في داكار بالسنغال ومن هذا المقال نحصل علي تقرير وافي لمعرفة تردد القناة لتنزيلها وموعد المباراة.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أعلنت مجموعة قنوات on time Sports الرياضية إذاعة مباراة مصر والسنغال على كل من القنوات الفضائية on time Sports 1 وايضا on time Sports 2 بالعديد من المعلقين الرياضيين.

يتم الحصول علي تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة لمشاهدة المباراة النهائية بين مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢م بدولة قطر من خلال هذا التردد.

تردد قناة اون تايم سبورت HD1



معامل تصويب الخطأ ٦/٥.

التردد 11861.

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب افقي H.

معامل الترميز ٢٧٥٠٠.

تردد قناة On Time Sports 2

الجودة sd

التردد ١٠٨٥٣.

الاستقطاب افقي H

معدل تصحيح الخطأ ٦/٥.

القمر النايل سات.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

تردد قناة اون تايم سبورتس 3

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 12303.

الاستقطاب افقي H

معدل تصويب الخطأ ٦/٥

الترميز ٢٧٥٠٠

موعد مباراة مصر والسنغال

من المعروف انه سوف تقام المباراة الفيصل بين منتخب الفراعنة المصري وأسود منتخب التيرانجا السنغالي وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس٢٠٢٢م في عاصمة السنغال داكار في معلب عبد الله واد لتكون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين منتخب مصر ومنتخب السنغال انتهت بفوز مصر بهدف نظيف احرزة محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

المعلقين علي مباراة مصر والسنغال علي قناة أون تايم سبورت

يقوم بالتعليق علي المباراة اليوم كل من الكابتن مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولي والكابتن محمد الكوليني علي القناة الصوتية الثانية عبر قناة أون تايم اسبورت.