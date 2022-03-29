استقبل تردد الرياضية المغربية 3 arryadia المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو اليوم

تردد الرياضية المغربية 3 arryadia المفتوحة فقد سجلت القناة المغربية التي ستقوم بنقل مباراة المغرب والكونغو ضمن مباريات العودة من تصفيات كأس العالم 2022 لأفريقيا، معدلات بحث عالمية عالية خلال الساعات القليلة الماضية ، حيث ستقام المباراة اليوم الثلاثاء 29 مارس شهر آذار 2022، عبر الرياضية المغربية 3 arryadia المفتوحة، وقد حقق المنتخب المغربي تعادل ايجابيا بهدف لكل فريق في مباراة العودة التي كانت قد أقيمت في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر مارس 2022، ويأمل لاعبو المغرب في الفوز اليوم وحسم الصعود لكأس العالم في قطر.

تردد الرياضية المغربية 3 arryadia المفتوحة

تردد الرياضية المغربية 3 arryadia المفتوحة المتوفر على العديد من الأقمار الصناعية بشكل مفتوح وبدون تشفير و تضاف قناة الرياضة المغربية إلى القناة المتخصصة في إيصال كل ما يتعلق بالأحداث الرياضية سواء محلياً في المغرب أو تكريماً في إفريقيا أو عالمياً لتغطية جميع أحداث كرة القدم و باقي الرياضات الفردية والجماعية على مستوى العالم، وردد الرياضية المغربية 3 arriadia حاضرة بشكل قوي يسهل التقاطه في جميع الدول العربية والأوروبية والأفريقية حسب القمر الذي تنتمي إليه الدولة.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11512

معدل الاستقطاب: عمودى V

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القناة الرياضية المغربية arryadia frequence

تردد الرياضية المغربية 3 arryadia المفتوحة التي تعرض اليوم الثلاثاء مباراة المغرب والكونغو تقوم أيضا بالنقل المجاني للعديد من المباريات الرياضية مثل:

مباريات الدور التمهيدي التي تسبق مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

المباريات التمهيدية في البطولة الكونفدرالية الافريقية

مباريات دوري أبطال العرب في جميع مراحله .

مباريات البطولة المغربية للمحترفين

ومباريات كأس العرش المغربي

تنقل العديد من البرامج الرياضية المميزة .

كما نقلت مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم لدولة المغرب

موعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

تزداد أهمية تردد الرياضية المغربية 3 arryadia المفتوحة، لأنها ستكون أحد القنوات التي ستقوم بنقل مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، في مباراة العودة وهي المباراة الحاسمة اليوم الثلاثاء التاسع والعشرون من مارس 2022، وسوف موعد مباراة المغرب وجمهورية الكونغو في إياب تصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر 2022 في المواعيد التالية: