نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قناه مفتوحه علي النايل سات” تشغيل تردد قناة تونس الرياضية مجانا لمشاهدة مباراة تونس ومالي العودة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة تونس الرياضية تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء قارة افريقيا في هذا التوقيت صوب مواجهات إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومن ضمن هذه المواجهة المواجهة القوية التي تجمع بين منتخب منتخب تونس ونظيره منتخب مالي في مباراة قوية تقام من خلال ستاد رادس الأوليمبي، وتتمثل أهمية هذه المباراة في تحديد رسميا الطرف صاحب بطاقة التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022 بعد انتهاء مباراة الذهاب بين المنتخبين بفوز منتخب تونس، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور استقبال تردد قناة تونس الرياضية لمتابعة مباراة تونس ومالي العودة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

قناة تونس الرياضية الناقلة لمباراة تونس ومالي

وقد اشارت قناة تونس الرياضية رسميا حصولها على حقوق نقل المواجهة المرتقبة القوية التي يخوضها منتخب تونس ضد نظيره منتخب مالي في تصفيات كأس العالم عن قارة افريقيا مباراة العودة بين الفريقين، وقد كان منتخب تونس قد حقق تفوق كبير خارج دياره في مالي الذهاب التي أقيمت في مالي وذلك بنتيجة هدف نظيف دون رد، ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب في ملعب راد الأولمبي.

موعد مباراة تونس ومالي في تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر ان تقام المواجهة المرتقبة بين منتخب تونس ومالي في تصفيات قارة افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر رسميا مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مارس، وهي المراهم التي تنطلق رسميا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة تونس الرياضية لمتابعة مباراة تونس ومالي العودة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر

ويمكن متابعة مباراة تونس ضد مالي القوية في إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم عبر شاشة قناة تونس الرياضية من خلال اتباع التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.