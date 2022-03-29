“الآن” أقوى إشارة وأحدث تردد قناه scc الناقلة لتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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عمر شويل - جدة تردد قناه scc أنشأت الشركة السعودية الرياضية مجموعة القنوات الفضائية الرياضية السعودية (SSC) بالتعاون مع مجموعة MBC للبث الفضائي بصفتها المالك الحصري لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين والبطولات والدوريات الأخرى.

وتوزع عبرها مجانا على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات وعربسات بدر 6 وسهيل سات من خلال تعديل تردد القنوات المعلنة. يمكن للمهتمين بالحصول على وصول مجاني إلى تردد قنوات SSC Sports.

تردد قناة SSC المجانية

أعلن الدوري السعودي للمحترفين رسمياً أن الاتحاد وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيقدم كتيب حقوق النقل الآني لمسابقات كرة القدم السعودية في الفترة المقبلة للقنوات الفضائية المهتمة بذلك ابتداءً من الموسم المقبل 2022-2023. ميلادي. يهدف القرار إلى تحسين جوانب عديدة من البث التلفزيوني للأحداث الرياضية السعودية في السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد المهتمين بمعرفة تردد SSC Sports Open 2021 المجاني وبيان شركة SSC Sports أيضًا قراءة حزم القنوات المتوفرة على جهاز GOBX ومشاهدة VIP.

كيفية ضبط تردد قنوات SSC Sports السعودية

يمكن لمن يرغب في الحصول على قائمة بقنوات SSC الرياضية القيام بذلك عن طريق تعديل التردد الجديد أو تردد القمر الصناعي الجديد 2021 SSC الرياضي المجاني الجديد، كما صرحت به الشركة السعودية للرياضة، وتوجيه طبق “الدش” على المتوفر. الأقمار الصناعية. (عربسات بدر 6- نايل سات- سهيل سات) ثم يمضي كالآتي:

الدخول في إعدادات “التثبيت” لجهاز الاستقبال.

حدد تردد من القائمة.

من خلال النقر على الزر باللون المحدد في القائمة، يمكنك إضافة قنوات جديدة بالضغط على الزر “إضافة”.

نقدم لكم تردد قناة SSC Sport Arabsat 12418 الذي يتميز بالاستقطاب الأفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/2.

عن طريق اختيار زر “موافق”.

سيظهر إشعار يشير إلى وجود المرسل أو التردد.

للبدء، انقر فوق الزر “بحث”.

تردد قناه scc