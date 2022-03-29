نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الآن بأقوى إشارة تردد قناه اون تايم سبورت الجديد 2022 الناقلة لمباراة مصر والسنغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناه اون تايم سبورت اليوم، في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، سيواجه المنتخب المصري السنغال في مباراة لكرة القدم ضمن تصفيات كأس العالم 2022. للفوز حيث رفعوا لافتة تعلن عدم وجود خيار للنصر، واعترف مدرب المنتخب المصري ضياء السيد بأن الفريق يقترب من المباراة بشغف وثقة وحرص على الفوز.

وحصلت قناة On Sport On Time Sport على حقوق بث المباراة الافتتاحية لتصفيات كأس العالم 2022 بين مصر والسنغال.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث المباراة على قنوات bein sport المشفرة.

تردد قناه اون تايم سبورت

التردد 10853

معامل الاستقطاب العمودي

معدل ترميز 27500

معامل التصحيح للأخطاء 6/5

SD ذات جودة عالية

نايل سات مون

تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد لعام 2022

نايل سات قمر صناعي

SD ذات جودة عالية

11449

معدل ترميز 27500

معامل التصحيح للأخطاء 6/5

الاستقطاب الأفقي

قائمة المنتخب الوطني لمباراة اليوم بين مصر والسنغال، 25 مارس 2022

حراس المرمى محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

وتشكل الخطوط الدفاعية عمر جابر، وعمر كمال، ومحمد عبد المنعم، ومحمود حمدي الونش، ومحمود علاء، وأيمن أشرف، وأحمد فتوح، وياسر إبراهيم.

يشكل عمرو الرسولية ومحمد النني وحمدي فتحي والإمام عاشور ومحمد مجدي أفشت وأحمد سيد زيزو ​​ونبيل عماد دونجا خط الوسط الدفاعي.

عمر ورموش ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح يشكلون خط الوسط الهجومي.

مصطفى محمد ومروان حمدي هما المهاجمان.

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3

يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على النايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قنوات SSC على عرب سات بدر 6

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.