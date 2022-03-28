نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 toyoraljanahtv في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقفت قناة طيور الجنة لتعود من جديد بقوة كما أعتدنا عليها منذ انطلاقها عام 2008، حيث كانت أول قناة مُخصصة للأطفال تعرض محتواها بشكل مختلف ومميز من خلال مخاطبة الأطفال بمحتوى يقدمه أطفال مثلهم لكي تصل الفكرة بشكل ثلث، عوضًا عن أنها كانت تقدم برامج ومواضيع مفيدة للأطفال بمختلف المراحل العمرية بطابع أسري، يوثق مدى أهمية العائلة والتواصل فيما بينهم. وكانت ولا زالت من أفضل القنوات على الساحة، وبعد الإعلان عن عودة البث مجددًا بات البحث عن التردد مُرتفع من قِبل أولياء الأمور ، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد بعد عودتها، وإليكم التردد وتفاصيل عن التوقف والعودة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد toyoraljanahtv

اعلن المُقيمين على قناة طيور الجنة من خلال الصفحة التابعة للقناة على الفيس بوك خبر عودة بث القناة من خلال تردد جديد لتعود من جديد بعد توقفها، الذي تسبب في إنزعاج متابعيها من الأطفال والكبار لأنها كانت قناة العائلة وليس للأطفال، وذلك نتيجة لما كانت تُقدمة من محتوى هادف يُفيد الأطفال وزويهم، من حيث الاهتمام بالتربية الصحيحة وترسيخ القيم والأخلاق الحميدة، إليكم التردد الجدد المُعلن عنه.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11258 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقي. الاستقطاب أفقي.

التردد على القمر نايل سات الجديد” طيور الجنة”: 11258

معدل الترميز لقناة طيور الجنة: 27500.

معامل التصحيح لقناة طيور الجنة: 5/6 أفقي.

تردد قناة طيور الجنة على عربسات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11310 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3 الاستقطاب عمودي.

التردد: 11310.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد طيور الجنة على القمر سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11310 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3 الاستقطاب عمودي.

القمر: سهيل سات.

تردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

قائمة ببرامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج المميزة الموجهة للطفل والأسرة ومن هذه البرامج:

مناجاة. أخبار الدار. درر رمضانية. الرسام الصغير. أنا أحبكم. شموس لا تغيب. رياضة X رياضة. طيور الجنة في عيونهم. كواليس. ماما قالت. ورتل القرآن ترتيلاً. حروف الهجاء. حكايا جنى. ست البيت الصغيرة. كنز. من أنا؟ أنشد لنا. فواصل طيور الجنة.

الأكثر مشاهدة على قناة طيور الجنة

ننشر لكم في التالي قائمة بأفضل أغاني طيور الجنة والفيديوهات الأكثر مشاهدة لطيور الجنة:

كليب آخر العنقود لجنى مقداد.

بيبي بالطريق جايينا.

قصة البجعة الجميلة.

طيور الجنة على اليوتيوب

طرحت قناة طيور الجنة عدة قنوات على اليوتيوب لبث محتواها عبر الإنترنت أيضاً وتوسيع دائرة متابعي برامج طيور الجنة عالمياً ومن القنوات الخاصة بطيور الجنة على اليوتيوب:

طيور بيبي الإنجليزية: نسخة إنجليزية من قناة طيور بيبي لتقديم أغاني وبرامج للأطفال المتحدثين بالإنجليزية. طيور بيبي التركية: وهي للجمهور التركي وتحمل اسم bebek تقدم أغاني وبرامج للأطفال المتحدثين بالتركية. طيور الجنة الفرنسية: لتقديم المحتوى التربوي الهادي لقناة طيور الجنة باللغة الفرنسية.

أسباب توقف بث قناة طيور الجنة سابقاً

أعلن خالد مقداد منذ فترة وجيزة توقف بث القناة وذلك من أجل الإحلال والتجديد والتطوير للقناة والمحتوى، والتكنيك، لكي تواكب التقدم والتجديد، وتناسب التطور التكنولوجي، لكي تكون على قدر من الثقة التي حصلت عليها منذ إطلاقها، كما أعتاد متابعيها في كل أنحاء العالم، وأشار أنه سوف يتم عمل الصيانة بشكل كامل للقناة على أنها سوف تستأنف عملها مرة أخرى بعد الانتهاء من ذلك.

وأتى اليوم الإعلان عن عودة قناة طيور الجنة مجددًا من قِبل خال مقداد مؤسسها وصاحبها، وهذا الخبر كان مُفرح للجميع سواء للأطفال أو الكبار.