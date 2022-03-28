شاهد .. ليه رفضت تتجوز من أي فنانة من الوسط الفني ؟؟ هاني سلامة أجاب يجيب دون تردد و يكشف ما يحدث في الكواليس دون خجل !

انت الان تتابع خبر ليه رفضت تتجوز من أي فنانة من الوسط الفني ؟؟ هاني سلامة أجاب يجيب دون تردد و يكشف ما يحدث في الكواليس دون خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

قال الفنان المصري هاني سلامة، إنه عندما قرر الزواج وضع عدد من الشروط في السيدة التي يرغب في الزواج منها.

وأضاف في لقاء سابق مع برنامج «فحص شامل»، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على فضائية "الحياة" : «إنه وقتها كان مهتمًا أن تكون زوجته تعمل في مجال أخر بعيدًا عن الفن، فمهنة الفن ليست لها مواعيد عمل محددة، وهو لم يكن يريد أن يترك ابنائه مع أحد غريب وكان يرغب أن يكون هناك استقرار في حياه الأسرية، بالإضافة إلى حبه لزوجته».

وأضاف: «أنه الآن يحب زوجته أكثر من أول زواجهما أي قبل 10 أعوام، فالعشرة بينهم جعلته يحبها أكثر، وأكد على إخلاصه لزوجته بنسبة 10 على10».



وقال هاني سلامة إنه ظل لفترة يريد معرفة سبب قبول زوجته الزواج منه، وأضاف إنه أخبرها أنه أراد الزواج منها لأنها تريد تكوين أسرة ولا تهتم بالأضواء وصاحبة أخلاق عالية، وأخبرته أنها وافقت على الزواج منه لسبب وحيد، وهو رؤيتها له في أحدى المرات في الجامعة وهو حزين بسبب خلاف له مع والدته، وقالت له إنها عرفت إنه محب لأسرته لذلك سيكون محباً لها.