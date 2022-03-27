شاهد .. مين الممثل الأفضل سعيد صالح والا عادل إمام ؟؟ الفنان الراحل سمير غانم أجاب دون تردد وصدم الكل بما قاله !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)
كشف الفنان الراحل سمير غانم عن رأيه في الزعيم عادل إمام والفنان سعيد صالح وذلك في حوار سابق مع الناقد طارق الشناوي بكتاب إكسير الحياة.
وردًا على ما يُقال بأن الفنان سعيد صالح أكثر موهبة من عادل إمام، قال سمير "ممكن لكن عادل أكثر ذكاءً من سعيد".
ورحل سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو 2021 عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض.
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