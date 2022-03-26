موعد مباراة مصر والسنغال القادمة 2022/03/29 وتردد قناة السنغال نايل سات RTS1 SINEGAL

تترقب الجماهير المصرية موعد مباراة مصر والسنغال القادمة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم مباراة الإياب، وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تنطلق مباريات الجولة الثانية جميعها في نفس اليوم يلعب الجزائر ضد الكاميرون، كان المنتخب المصري قد حقق الفوز في الجولة الأولى بهدف دون مقابل، أحرزه النجم المصري محمد صلاح، ويسعى المنتخب للحفاظ على تفوقه في لقاء العودة، للتأهل إلي المونديال القادم للمرة الثانية في تاريخه.

تنقل المباراة عبر أكثر من قناة مفتوحة مجانية، حتى يتمكن أكثر من 100 مليون مصري من مشاهدتها، وأعلنت قناة أون تايم سبورت عن محاولاتها نقل مباراة العودة، التي سوف تنقل بصورة رسمية على قناة RTS 1 السنغالية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، كما يمكن لجميع عشاق المنتخب المصري، مشاهدة المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع يوتيوب.

عد تنازلي لموعد مباراة مصر والسنغال

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في المباراة

من المتوقع أن لا يكون هناك تغير كبير في تشكيل المنتخب الوطني عن مباراة الذهاب، والتشكيل المتوقع كما يلي.

حراسة المرمى : – محمد الشناوي.

خط الدفاع : – محمود حمدي الونش، ياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح، عمر جابر.

خط الوسط : – محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي.

خط الهجوم : – محمد صلاح، تريزيجية، مصطفى محمد.

موعد مباراة مصر والسنغال القادمة

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

18.00 : السادسة بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، قطر، البحرين.

نتيجة مباريات الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا لكأس العالم