NOW إظبط HD.. حمل أربعة تردد قنوات AFC sport سبورت الرياضية الجديدة على النايل سات 2022

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية عن اطلاق أربعة قنوات جديدة وهي قنوات AFC sport الرياضية الشهيرة التي تم تخصيصها لتقديم محتوى مميز خاص بعرض كافة مباريات تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي تقوم بنقل جميع المباريات بجودة مشاهدة عالية على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تعتبر شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية هي اشهر قنوات كرة القدم في العالم العربي بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد قنوات AFC sport الجديدة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة اقوى مباريات كرة القدم في قارة آسيا.

مجموعة قنوات AFC sport الناقلة لتصفيات كأس العالم آسيا

وقد أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الفضائية حصولها على حقوق نقل المباريات المتبقية في المرحلة الأخيرة من منافسات تصفيات قارة اسيا المؤهلة مباشرة لبطولة كأس العالم 2022، حيث اشارت الى انطلاق مجموعة قنوات جديدة وهي قنوات AFC sport التي تقدم بث مباشر على مدار اليوم من خلال أربعة قنوات مميزة تقوم بنقل كافة المباريات بشكل عام.

تردد قنوات بي ان سبورت AFC sport الجديدة على نايل سات 2022

وقد تمكن منتخب السعودية من حسم التأهل الى بطولة كأس العالم بجانب منتخب اليابان في منافسات تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، ويمكن متابعة كافة المباريات عبر شاشة قناة بي ان سبورت AFC sport على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال التردد التالي.

التردد لقنوات بي ان سبورت Afc على القمر الصناعي نايل سات هو 12245.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي للقناة.

عن طريق اختيار معدل الترميز: 27500

تحديد معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت AFC على سهيل سات 2022

كما يمكن متابعة اقوى مباريات تصفيات كأس العالم عن قارة اسيا من خلال شاشة قناة بي ان سبورت afc على القمر الصناعي سهيل سات من خلال ادخال التردد التالي.