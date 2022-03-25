قبل رمضان أضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد تحديث 25 مارس 2022 على نايل سات وعرب سات

بدأ الآباء والأمهات في العالم العربي أجمع من المحيط إلي الخليج، في البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد، من أجل أستقطابها حتى يستمتع الأطفال بأغانيها الجميلة والهادفة، فالقناة تعمل على إرسال رسالة ذات مغزى وتعتب القنوات هي القناة الأولى المحببة للأطفال، التردد الجديد يتم البحث عنه ليس داخل مصر فقط بل في العالم العربي أجمع، فمنذ انطلاق القناة عام 2008 وهي تقدم محتوى متميز، محبب لجميع الأطفال على مختلف أعمارهم.

قناة طيور الجنة هي قناة متخصصة للأطفال ملك للسيد خالد مقداد، وهو أردني الجنسية من أصول فلسطينية، في بداية القناة كانت تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، وكانت تعتمد علة أسرة صاحب القناة فقط، ثم بدأ مالك القناة في البحث عن المواهب الصغيرة في أرجاء الوطن العربي، من خلال عمل جولات مكوكية لاكتشاف المواهب الصغيرة، وأنتقلن القناة بعد ذالك لتبث برامجها من العاصمة الأردنية عمان.

القناة دائماً تبحث عن التجديد والتطوير حتى تواكب متغيرات العصر، وتقدم كل ما هو جديد للأطفال ومن أجل ذالك أطلقت القناة عدة قنوات ناطقة بعدة لغات أجنبية، منها اللغة التركية واللغة الإنجليزية وأقامت منصة لها على يوتيوب وإنستجرام، وفيس بوك وحصلت على الدرع الذهبي من موقع يوتيوب لحصول عدد المشتركين بها أكثر من 10 مليون مشترك، وما تزال القناة تبحث عن التجديد والتطور باستمرار، لتحافظ على ريادتها في عالم قنوات الصغار عصافير الجنة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات