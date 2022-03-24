نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 on time sports hd 1-2-3 الناقلة مباراة مصر والسنغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الساحرة المستديرة داخل مصر، وفي جميع أقطاب الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة مباراة مصر والسنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، فالقناة هي الناقل الحصري للمباراة المرتقبة، بعد أن حصلت على الحقوق الحصرية لنقل المباراتين الفاصلتين بين مصر والسنغال، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز “ثقفني” سنقدم لكم أحدث تردد للقناة.

منذ أن انطلقت قنوات أون تايم سبورت عام 2017 وحتى الآن، وهي تستقطب الملايين من المحبين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة لتميزها، ونقلها المحلية سواء مباريات بطولتي الدوري والكأس في مصر، أو مباريات المنتخب المصري الدولية في تصفيات البطولات القارية والعالمية، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

القمر الصناعي : نايل سات 101.

التردد : 11861.

معامل الاستقطاب : أفقي H

معامل الترميز : 27500.

تصحيح الخطأ : 6/5.

قنوات ON TIME SPORTS HD

قنوات أون تايم سبورت هي قنوات رياضية مصرية، ملك الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تم إطلاقها عام 2017 تحت مسمى قنوات أون سبورت، قبل أن يتم دمجها مع قنوات تايم سبورت عام 2019، ويتم تغير الاسم إلي قنوات أون تايم بهدف تكوين كيان قوي، يستطيع المنافسة والحصول على أكبر البطولات والمباريات العالمية.

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة والمعلق

تقام مباراة مصر والسنغال الجمعة، الموافق 2022/03/25 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وسوف تنقل المباراة حصرياً عبر قناتي أون تايم سبورت HD 1-2، وسوف يعلق عليها 4 معلقين كل قناة عليها معلقين عبر القناة الصوتية الأولى والقناة الصوتية الثانية.

الحقوق الحصرية لقنوات أون تايم سبورت

يمكن لجميع المتابعين والمحبين للرياضة أستقطاب تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة للاستمتاع بالبطولات وبالبرامج التالية.