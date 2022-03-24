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عمر شويل - جدة تردد On Time Sports الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم في إياب تصفيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر في نهاية العام الجاري، لم يفصل المنتخب الوطني المصري للصعود لكأس العالم سوي مبارتين أمام المنتخب السنغالي، تقام المباراة الأولي في مصر يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022 والمباراة الثانية ستقام في داكار بالسنغال يوم 29 مارس 2022، ونظراً لأهمية اللقاء والذي ينتظره كافة جموع الشعب المصري أعلنت مجموعة قنوات on time Sports إذاعة المباراتين أمام السنغال.

تردد On Time Sports



زفت مجموعة قنوات أون تايم سبورت نبأ سار اسعد الملايين بالحصول على حقوق بث مبارتين مصر والسنغال والتي ستقام على تردد قناة on time Sports 1، كالتالي:

التردد 11861. القمر الصناعي نايل سات. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

يمكنكم أيضاً إستقبال التردد الجديد لقناه اون تايم سبورتس عبر تسجيل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اون تايم سبورتس 3

فيما يمكنكم تنزيل احدث قنوات أون تايم سبورت الرياضية من خلال وضع البيانات الموضحة بالجدول التالي.

التردد 12303. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. القمر الصناعي نايل سات. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

موعد مباراة مصر أمام السنغال

يستعد المنتخب الوطني المصري لكرة القدم لمواجهة منتخب السنغال يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022 في التوقيتات التالية:

تقام مباراة مصر والسنغال بتوقيت مصر والسودان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

تذاع مباراة مصر والسنغال بتوقيت السعودية في تمام الساعة العاشرة والنصف.

تقام المباراة بتوقيت الأمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11.30 مساءا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

يتوقع الكثيرون من المحللين الرياضيون أن يخوض المدير الفني كارلوس كيروش مباراة السنغال الأولي بتأمين دفاعي صلب في أول ربع ساعة في اللقاء تجنباً من دخول أي أهداف في مرماه، واللعب بتوازن في منتصف الملعب، والاعتماد على سرعات محمد صلاح، لذا تجد الكثيرون يتوقعون خوض المدير الفني اللقاء الذي يذاع على قناة اون تايم سبورت بالتشكيل التالي.

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، احمد فتوح، عمر كمال عبد الواحد.

عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي في خط الوسط المدافع.

محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن ترزيجية في خط الوسط المهاجم.

مصطفى محمد في الهجوم.

وصلنا لختام شرح تردد On Time Sports الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم.