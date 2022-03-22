تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 أكثر من 500 قناة جديدة

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عمر شويل - جدة تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 قنوات نايل سات 301 أكثر من 500 قناة جديدة، إذا كنت تعاني من مشكلة البحث عن قنوات النايل سات وتبحث عن طريقة تمكنك من تنزيل قنوات النايل سات الجديدة، نقدم لكم اليوم تردد واحد فقط يمكنك من تنزيل جميع قنوات النايل سات مع تنزيل أكثر من 500 قناة جديدة، لذا يمكنك بإستخدام القمر الجديد نايل سات 301 تنزيل جميع قنوات نايل سات الجديدة 2022.

تردد سحرى لتنزيل قنوات النايل سات 2022

يتم النقر على زر المنيو لفتح القائمة الرئيسية و ذلك عن طريق الريموت كنترول، ثم يتم التوجه إلى التركيب و هو الخيار الثاني حيث تظهر خيارات عدة يتم النقر على خيار قائمة الترددات عبر النقر على OK من خلال الريموت كنترول، حيث تظهر قائمة بها كافة الترددات التي تم إضافتها من قبل على القمر الجديد نايل سات 301، كما نجد أربعة خيارات أسفل الشاشة يتم التعرف على لون الزر الخاص بالإضافة، ثم لكي تتمكن من إضافة تردد جديد يتم النقر على لون الزر المطابق لزر الإضافة عن طريق الريموت كنترول.

إضافة قنوات نايل سات 301

يتم النقر على الزر الأحمر الخاص بالإضافة تظهر قائمة أخرى يتم إدخال التردد الشبكي الجديد، التردد هو (12285)، معدل الترميز (27500) و الإستقطاب رأسي أو عمودي ثم يتم النقر على OK، يتم اضافة التردد الجديد إلى قائمة الترددات ولكن نلاحظ عدم وجود معدل الترميز بشكل صحيح لذا يتم النقر على زر التعديل من خلال الريموت كنترول، ثم كتابة معدل الترميز (27500)، ثم يتم حفظ البيانات والرجوع إلى القائمة السابقة و النقر على ضبط الهوائي، حيث تظهر قائمة بها خيارات عدة قابلة للتعديل.

تنزيل أكثر من 500 قناة جديدة

بعد النقر على ضبط الهوائي يتم النقر على خيار مرسل و إختيار التردد الذي تم إضافته مع التحقق من وجود إشارة قوية، ثم يتم النقر على الزر الأزرق وتعديل بحث عن شبكة إلى فتح، نوع القناة يتم تعديلها إلى مجانية و نوع البحث إلى بحث أوتوماتيكي، ثم يتم النقر على OK حيث يتم تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة و القديمة تدريجياً خلال عدة دقائق، حيث تمكنك هذه الطريقة من تنزيل أكثر من 500 قناة عن طريق تردد سحرى تنزيل قنوات نايل سات 301.