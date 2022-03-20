نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر احذر وانتبه جيدًا.. 3 علامات على الوجه تدل على ارتفاع مستوى السكر في الدم لديك (اكتشفها الآن ولا تتردد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عاودة ما تكون أعراض مرض السكري غامضة في البداية، لكن تشكل مستويات السكر المرتفعة في الدم بشكل مستمر تهديدًا إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، ووفقًا لطبيب التجميل الدكتور جون كوين، يمكن أن تظهر علامات منبهة لارتفاع نسبة السكر في الدم على وجهك، بحسب ما ذكر موقع express.

داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة حيث لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تتم معالجته بشكل كافٍ بواسطة الخلايا، في حين أن هذا قد يبدو غير ضار، فإن الأنسولين مكلف بتنظيم نسبة السكر في الدم، فمن الضروري الحفاظ على توازن سكر الدم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

الإعدام بحق مواطنين سعوديين خطفا حدثاً وفعلا فاحشة اللواط به بالقوة.. تفاصيل صادمة

احذر وانتبه جيدًا.. 3 علامات على الوجه تدل على ارتفاع مستوى السكر في الدم لديك (اكتشفها الآن ولا تتردد)

نجمة مسلسل باب الحارة تحولت إلى هيكل عظمي وقفصها الصدري حديث الجمهور! .. لن تصدق كيف اصبحت.. لن تتوقع من هي ؟

عريس يتفاجأ بحضور حماته ليلة الدخلة إلى غرفته وقيامها بفعل غريب.. وحينما رفض رغبتها كانت النهاية صادمة!

عشبة سحرية لتنزيل ضغط الدم والتحكم في الجلوكوز الضار وإنقاص الوزن وتستخدم لعلاج السرطان.. تعرف على العشبة المعجزة

4 علامات في الفم تدل على نقص حاد في فيتامين B12 إلهام لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها الآن

فيديو “اعتقال القوات الروسية الرئيس الأوكراني” يثير جدلا واسعا

لا تشربها أبداً على الريق.. مشروبات قاتلة ترفع السكر في الدم فوراً (تعرف عليها).

وضعت الأم كاميرا المراقبة سرية في غرفة ابنتها .. وحينما فتحت المشاهد كانت الصدمة! (فيديو)

مشروب جبار يخفض السكر التراكمي ويحرق الجلوكوز الزائد في الدم بسرعة مذهلة احرص على تناوله؟ .. تعرف عليه

عريس سعودي يفسخ عقد زواجه قبل الزفاف بأيام بعدما تعرف عليها .. لن تصدق المفاجأة ماذا اكتشف في جسد العروسة ( فيديو )

شاهد بالفيديو.. سرب من الطائرات الحوثية تنفجر في أرامكو السعودية

عشبة معروفة تعزز هرمون الأنسولين في الجسم وتخفض نسبة السكر في الدم وتعالج أمراض الكبد (تعرف عليها)

مشروب القرنفل يُنشط عمل البنكرياس ويحفز إفراز الأنسولين ويخفض سكر الدم المفاجئ ويقضي على الكولسترول الضار بالجسم (طريقة التحضير)

في حالة مرض السكري من النوع 2 ، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم هو التهديد الرئيسي، ويمكن أن تظهر علامات ارتفاع السكر في الدم في أماكن مفاجئة في الجسم، مثل الوجه.

وحذر الطبيب جون كوين من أن الجلد هو أكبر عضو في الجسم ولذا فمن البديهي أنه يتأثر بارتفاع مستويات السكر في الدم وخاصة الوجه، مشيرًا إلى أن هناك عدد من العلامات الأخرى التي تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم في الوجه.

كما أوضح، قد يشير الجلد المتقشر على الجفون إلى المضاعفات الخطيرة، فيمكن أن يكون علامة على ضعف السيطرة على مرض السكري لديك وعادة ما يتطور عندما يكون لديك مستويات عالية من الدهون في دمك.

علامة أخرى منبهة هي نتوءات صغيرة صفراء أو حمراء، فأوضح الطبيب كوين: "غالبًا ما تبدو هذه النتوءات مثل البثور، لكن الفرق عن البثور العادية هو أنها ستتحول إلى اللون الأصفر".

وأضاف أنه بالإضافة إلى الوجه، يمكن أن تظهر هذه النتوءات على الأرداف والفخذين وظهر الركبتين والمرفقين.

وأفاد بأنه ستحتاج إلى فحص دم، فكلما تم تشخيص مرض السكري مبكرًا وبدء العلاج كان ذلك أفضل، قائلًا إن العلاج المبكر يقلل من خطر التعرض لمشاكل صحية أخرى.

كيفية السيطرة على مستويات السكر في الدم

وفقًا لموقع Diabetes ، يمكن أن تساعد التمارين في خفض نسبة السكر في الدم والمشي طريقة جيدة لتحقيق ذلك، ويمكن أيضًا أن تؤدي التعديلات الغذائية الصغيرة، مثل شرب الماء، إلى خفض نسبة السكر في الدم.

ويوضح الموقع أن شرب الماء يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من بعض الجلوكوز في الدم.