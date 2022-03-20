شاهد .. مين هي أجمل امرأة في نظرك ؟؟ .. محمد رمضان يصدم الكل ويجيب بدون تردد.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

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انت الان تتابع خبر مين هي أجمل امرأة في نظرك ؟؟ .. محمد رمضان يصدم الكل ويجيب بدون تردد.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)
كشف الفنان محمد رمضان عن أجمل امرأة في نظره، سواء في مظهرها أو صفاتها الشخصية.
حيث قال محمد رمضان في حواره مع مجلة لها، أن زوجته تعد أجمل امرأة في نظره، مشيراً أنها ليست جميلة في شكلها فقط، بل في صفاتها الشصخية أيضاً، التي تتمثل في الطيبة والرقة والحنان.
وأضاف محمد رمضان أن زوجته بالنسبة له الدنيا كلها، فهي تشاركه كل مواقفه، ويجدها دائماً بجواره، وتشجعه على الاستمرار والتقدم في عمله.
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