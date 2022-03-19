نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سي بي سي سفرة 2022 على النايل سات في المقال التالي
يعتبر تردد قناة سي بي سي سفرة 2022 من أهم الترددات الجديدة التي تم تغييره، ويجب لكل سيدة مصرية وعربية المحافظة على وجوده ضمن قائمة قنواتك، حيث أنها قناة مصرية تابعة لشبكة قنوات CBC، واسمها يدل عليها فهي قناة طبخ فقط، تساعد السيدات خاصة المتزوجات حديثًا في طهي الطعام بطريقة سهلة وسريعة، وسنقدم من خلال مقالنا تفاصيل تردد هذه القناة، وكذلك أهم برامجها.
تردد قناة سي بي سي سفرة 2022
تختص قناة CBC سفرة في كل ما يخص الطبخ والمطبخ، فهي تعرض العديد من الأكلات اللذيذة الحلو منها والحادق، كما أنها تعلم الطهي من خلال خبراء الطبخ في مصر وعلى رأسهم الشيف الشربيني، لذا قمنا بتوفير ترددها الجديد خصيصًا من أجل متابعينا، ويمكنك إضافتها من خلال التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: (11785).
- الاستقطاب: (V) عمودي.
- معدل الترميز: (27500).
- معامل تصحيح الخطأ: (5/6).
محتوى قناة CBC سفرة وأهم برامجها
تتميز قناة سي بي سي سفرة بمحتواها الذي تقدمه لمتابعيها، حتى أنها أصبحت القناة رقم واحد في العديد من المنازل، وتعتمدها الكثير من السيدات في تقديم العديد من الأطباق الشهية.
- كما أنها تقدم مجموعة رائعة من برامج الطبخ، والتي يقوم بترأسها أفضل الشيفات المختصين.
- تقدم أكلات حلو وحادق.
- كما تهتم بمتبعي الدايت وتقوم بتقديم العديد من الوصفات اللذيذة التي يصلح تناولها.
- وتهتم بصحة المرأة وبشرتها وقضاياها من خلال برنامج هي وبس وتقدمه رضوى الشربيني.
- ومن أشهر برامجها (الأكيل، زي السكر، الشيف، شبكة وصنارة، أميرة في المطبخ، على قد الإيد، زعفران وفانيلا، نأنأة).
مميزات قناة سي بي سي سفرة
تعد قناة CBC سفرة واحدة من ضمن مجموعة قنوات CBC المصرية، ولكن هذه القناة اختصت بشيء معين وتستهدف فئة معينة، فهي تقدم كل ما يخص المرأة والمطبخ، ولها عدة مميزات كالتالي:
- يقدم برامج الطبخ مجموعة من الشيفات المختصة في مجالهم، خبراء الطبخ، مثل الشيف الشربيني، نرمين هنو، نجلاء الشرشابي، أميرة أبوشنب، عماد الخشت،وغيرهم.
- كما تقدم رضوى الشربيني برنامجها الذي يهتم بجمال المرأة، وتقوم بعرض العديد من القضايا والحلول لها، وتقدم نصائح كثيرة لكافة النساء من مختلف الأعمار.
- القناة غير مشفرة بل مجانية لكافة متابعيها من كافة دول العالم العربي، دون رسوم أو قيود.
- تراعي المصداقية فيما تقدمه، مع عرض كافة أسرار الطبخه.
- القناة مفتوح طوال اليوم دون انقطاع سبع أيام في الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة سي بي سي سفرة 2022 على النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.