نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022/03/24 وتردد القناة الناقلة SSC HD 7 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية موعد مباراة السعودية والصين، في الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة الثانية لقارة أسيا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، مباراة الصعود للسعودية في حالة الفوز بها وعدم انتظار اللقاء الأخير ضد أستراليا، الذي سيكون محفوف بالمخاطر، المباراة سوف تجرى في دولة الإمارات على ملعب نادي الشارقة، وينقل عبر تردد قناة الرياضية السعودية، تدخل الصين اللقاء بدون أمل في الصعود إلي الملحق الأسيوي، بعد خسارتها في الجولة الثامنة أمام منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم ترتيب المجموعة قبل المباراة وفرص السعودية في التأهل.

موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم

15.00 : الثالثة بالتوقيت العالمي غرينتش.

16.00 : الرابعة بتوقيت : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت السعودية، قطر، البحرين، الكويت، العراق.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

عداد تنازلي لموعد مباراة السعودية ضد الصين

تردد قناة السعودية الرياضية SSC HD 7 الناقلة المباراة

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 12418 معامل الاستقطاب H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

ترتيب مجموعة السعودية قبل المباراة

السعودية : برصيد 19 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة في مباراة. اليابان : برصيد 18 نقطة من الفوز في 6 مباريات والخسارة في مباراتين. أستراليا : برصيد 15 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 والهزيمة في مباراة. سلطنة عمان : برصيد 8 نقاط من الفوز في 2 والتعادل في 2 والخسارة في 4 مباريات. الصين : برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 2 والخسارة في 5 مباريات. فيتنام : برصيد 3 نقاط من الفوز في مباراة والهزيمة في 7 مباريات.

قائمة المنتخب السعودي لمواجهة الصين