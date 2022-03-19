شاهد .. فسختي خطوبتك من عادل إمام ورفضتي الزواج منه.. ليه؟ مديحة حمدي أجابت دون تردد وكشفت سر خطير عن الزعيم لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر فسختي خطوبتك من عادل إمام ورفضتي الزواج منه.. ليه؟ مديحة حمدي أجابت دون تردد وكشفت سر خطير عن الزعيم لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة مديحة حمدي هي من أبرز نجمات الفن في الزمن الجميل عشقت الفن منذ طفولتها، شاركت في أكثر من 240 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والدراما ومن أشهر أفلامها معسكر البنات و عائلات محترمة ومدرس خصوصي.

وفي الدراما قدمت مسلسلات دينية منها القضاء في الإسلام ورسول الإنسانية ومسلسل "عمر بن عبد العزيز" وشاركت أيضًا في مسلسلات "عيلة الدوغرى" و"أغلى من حياتى" مع محمد فؤاد وقدمت حلقات "ألف ليلة وليلة" مع شريهان وشاركت في فوازير رمضان مع نيللى وقدمت العديد من المسلسلات الإذاعية الدينية.

وأحب الجمهور مديحة حمدي في أدوارها الدينية وفي فوازير رمضان مع شريهان ونيللي، وتميزت بطلة مميزة على الشاشة.

خطبها الزعيم عادل إمام

رغم أن أغلب الأحاديث التي تطرقت إلى حياة الزعيم عادل إمام الشخصية تحدثت عن عدم وجود أي ارتباطات عاطفية قبل زواجه من السيدة هالة الشلقاني، إلا أن الزعيم كان بحياته امرأة أخرى قبل زواجه وهي مديحة حمدي.

فقبل زواج الزعيم من السيدة هالة والدة أبنائه ورفيقة عمره ونجاحاته، كان له تجربة سابقة لم تكلل بالنجاح مع مديحة حمدي حيث خطبها في فترة السبعينيات واستمرت الخطبة لعدة أشهر ثم حدث الانفصال ليكمل كل منهما حياته بعيداً عن الآخر.

وقالت مديحة حمدي في تصريحات سابقة عن أسباب فسخ خطوبتها: "هذا الأمر مر عليه أكثر من 40 عامًا، وكل ما يمكن أن أقوله في هذا الشأن أنها كانت تجربة ولم تكتمل ولم يقف أحدنا في طريق الآخر بل أكمل كل منا حياته بعيد تمامًا عن الآخر، سواء الحياة الشخصية أو العملية، ولا نتحدث في هذا الموضوع لأن كل منا تزوج وأصبح له بيته وأبناؤه وحياته الخاصة بل دائمًا تصريحاتنا عن أعمالنا الفنية فقط.