تردد قناة براعم للاطفال 2022 على النايل سات لمتابعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية المتنوعة

يعتبر تردد قناة براعم للاطفال ضمن الترددات التي تم تغييرها إلى تردد جديد، بإشارة استقبال أقوى، حيث حرصت إدارة القناة على تقديم الأفضل لمتابعيها الصغار، وتقديم محتواها لهم في أجود صورة وأوضح صوت، وتقدم المحتوى المتميز والمتنوع للاطفال من أفلام كرتونية وما يشابهها، وتهدف إلى تعليمهم الأفضل من خلال ما تقدمه لهم، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن تفاصيل تردد القناة ومحتواها وأهم مميزاتها.

تردد قناة براعم للاطفال

قناة براعم هي قناة عربية قطرية، تقوم بتقديم الرسوم المتحركة للأطفال من أفلام قصيرة ومسلسلات وغيرها، وتستهدف الأطفال من عمر سنتين إلى عمر سبع سنوات، ولكن لها جمهور من مختلف الأعمار، وقامت إدارة القناة بالتنوية عن تغيير ترددها إلى تردد جديد أفضل، وتفاصيل ترددها الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11390).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

تردد آخر:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: (11103).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

مميزات قناة براعم للأطفال

قامت براعم بالحرص على راحة متابعيها وتقديم أفضل ما لديها لهم، حتى يستمتعون بمشاهدة محتواها دون عناء، وتميزت القناة بعدة مميزات مثل:

تعرض محتواها بدون اشتراك أو رسوم، بشكل مجاني دون تشفير.

كما تقدم المحتوى طوال أيام الأسبوع دون انقطاع، وعلى مدار 24 ساعة.

تستخدم أفضل المعدات والبرامج المتطورة لتكون أفضل من غيرها، وتقدم لمشاهديها ما يستحقونه.

وتعمل على إرضاء رغباتهم فيما تعرضه.

كذلك تراعي الأداب والشروط العامة والدينية، وعدم عرض أي محتوى مسيء.

كما تتنوع في محتواها المقدم للاطفال، والحرص على تنمية مهاراتهم، وتعليمهم بالطرق البسيطة والمحببه لهم عبر محتواها.

محتوى قناة براعم للأطفال

تعد قناة براعم من أكثر قنوات الأطفال التي تحرص على عرض محتوى مفيد لمتابعيها، فقامت بالتنوع فيما تعرضه لهم كالتالي: