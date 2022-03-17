نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مشاهدة مرتفعة” تردد قناة تردد قناة أبوظبى إكسترا الناقلة لمسلسل علاء الدين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مسلسل علاء الدين من أشهر المسلسلات الخليجية التي تحمل طابع كوميدي درامي مميز، والذي حصل على نسب مشاهدة مرتفعة في جميع انحاء الدول العربية وبشكل خاص في الدول الخليجية، ويتساءل عدد كبير من المتابعين عن القنوات الناقلة للمسلسل لمتابعة احداثه الجديدة لحظة بلحظة، حيث يعتبر من المسلسلات الخليجية التي تتضمن باقة من ألمع نجوم الخليج العربي، وقد تم الإعلان عن القنوات الناقلة للمسلسل خلال الفترة الأخيرة ومن بينها قناة ابو ظبي الفضائية، وسوف نستعرض الآن تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمسلسل علاء الدين 2022.

مسلسل علاء الدين 2022

تتميز دائما الاعمال الخليجية بكونها تميل الى الاحداث الكوميدية المميزة لتقديم محتوى هام للمتابعين سواء في الخليج او في جميع الدول العربية، ويعد مسلسل علاء الدين من أبرز الاعمال الكوميدية الدرامية، حيث تختلف كل قصة في حلقات المسلسل عن التي تسبقها، حيث تكون مدة عرض الحلقة على نحو أربعون دقيقة من الكوميدية المميزة الهادفة.

أبطال مسلسل علاء الدين الخليجي 2022

ويتضمن مسلسل علاء الدين المسلسل الخليجي الكوميدي المميز باقة من ألمع نجوم الفن الخليجي بشكل عام، ومن اشهر نجوم العمل شارك في التمثيل من فريق العمل، ناصر درويش حيث يمثل شخصية علاء الدين، بالإضافة الى احمد عونان ويجسد شخصية جاسم، وسلطان فرج، وميثم بدر، ونيفين ماضي التي تجسد شخصية قمر، نور العقيلي، نصر حماد، أحمد الجسمي، عادل خميس، وغيرهم من نخبة الشرف.

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمسلسل علاء الدين 2022

وقد أعلنت قناة ابو ظبي عن حصولها على حقوق نقل كافة حلقات مسلسل علاء الدين بالاضافة الى بعض القنوات الفضائية الاخرى مثل شبكة قنوات mbc السعودية، والتي يمكن استقبالها من خلال الترددات التالية.